春鬥談判 日企將拉高總薪酬

為吸引人才，愈來愈多日本企業提高員工薪酬，並依績效而非年資為加薪標準。（路透）

路透最新調查顯示，在今年的春季勞資談判（春鬥）中，多數日本 公司並不打算提高員工的底薪，但略為多數的企業表示，將提高包括一次性獎金在內的總薪酬。專家指出，每年的勞資協商仍有重大意義，但愈來愈多企業改採以績效計算薪酬，代表日本正慢慢走向更大的改變。

自2016年以來，Lasertec將總體薪資提高了約三分之一，主要部門的員工平均收入僅略低於1400萬日圓（12.1萬美元），是全日本平均430萬日圓的三倍多。該公司這五年獲利暴增近四倍，股價也飆升2800%以上。

Lasertec是先進光罩檢測 設備製造商，其薪酬愈來愈傾向與員工表現掛鉤。高階主管三澤祐太朗說：「像我們這樣的公司，員工是寶貴的資產，而非成本」，有吸引力的薪酬更容易留住人才，尤其是考慮到日本人口減少的情況。再生能源新創Abalance過去三年積極招聘中階管理人員，將日本員工的平均薪資提高30%以上。

路透報導，即使是每年勞資談判風向球的豐田 汽車，也不再揭露其基本工資的細節，凸顯春鬥的重要性逐漸下降。招聘和人力資源公司Recruit的研究員高田說，按年資計算薪資的做法將成為過去式。

但日本其他領域許多產業工資依然漲不太動，2020年日本平均年薪為3萬8515美元，遠低於經濟合作發展組織（OECD）的平均值4萬9165美元。