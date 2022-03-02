俄烏開戰運輸拉警報 供應鏈緊張

俄烏開戰，中國輸歐的鐵路「中歐班列」危機四伏，因部分路線暫停，各行業因應戰事影響也改道海運、甚至空運，品牌廠合勤科技已經停止以鐵路出貨到歐洲，筆電廠商也密切關注。法人分析，海、空運本就一櫃難求，現在加上中歐班列影響，運輸問題恐再成為供應鏈 緊張的一大關鍵。

中歐班列最早被稱為「筆電之路」，是筆電等商品出口從中國大陸生產地到歐洲大陸的主要管道。根據陸媒21世紀經濟報導，光是2020年，有約1,000萬台筆電從四川重慶透過鐵路網運出。

業界認為，筆電廠商過去陸、海、空運均有，因應俄烏開戰，也陸續進行運輸計畫調配。廣達表示，目前沒有什麼影響，英業達也因採空運而沒有影響。宏碁過去部分筆電產品透過中歐班列輸往俄羅斯 及歐洲，昨日表示持續密切觀察供應鏈狀況，機動採取必要措施、因應營運需求。

網通品牌合勤已停止透過鐵路從中國大陸把產品出貨至歐洲，因為烏克蘭戰事對這條運輸要道構成風險。

合勤總經理柯思騰表示，約一年半前開始利用火車從中國大陸穿越俄羅斯進入歐洲德國等地出貨，主要是火車運輸雖需時三到四周，但比船運要兩個月來得快，且貨櫃運能取得有難度。

合勤科技母集團合勤控執行長楊國榮指出，過去想以鐵路運輸作為中國大陸輸往俄羅斯及歐洲的主力，但近期考量烏俄事件，暫緩相關計畫，目前仍以海運為主，另一個品牌子公司兆勤則以空運為主。運輸方式選擇，成本是一大考量，需在營收 跟獲利中取得平衡。

中歐班列是往來中國及歐洲沿線各國貨櫃國際鐵路聯運班列，中國視為一帶一路政策的重要通路，被稱為「黃金新絲路」。