疫情緩 歐亞製造業PMI續擴張

歐元區產品需求增強，通膨仍是一大問題，圖為德國斯圖加特的保時捷車廠作業情形。（路透）

最新數據顯示，隨新冠Omicron造成的疫情 趨緩，歐元區與亞洲2月製造業景氣維持擴張，東南亞國家更加快成長步調，南韓 2月出口成長優於市場預期，顯示全球需求保持強勁，但前景依然面臨俄烏烽火及西方對俄經濟制裁干擾供應鏈 的隱憂。IHS Markit1日公布，歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）最終值為58.2，略低於初估的58.4，但仍高於象徵景氣榮枯線的50。

歐元區產品需求日益增強，銷售情況也好轉，顯示企業正克服Omicron疫情的影響，更努力讓業績回升。但通膨仍是一大問題，企業對原物料的需求增加，加上新冠疫情造成的供應干擾揮之不去，推升供應商價格。

亞洲經濟體2月製造業PMI也全都高於50，景氣維持擴張。中國大陸國家統計局1日公布，2月官方製造業PMI為50.2，略高於1月，且連續第四個月處於擴張區間；以中小企業為主的財新2月製造業PMI也升至50.4，高於1月的49.1，顯示景氣從萎縮轉擴張。

日本2月自分銀行製造業PMI雖滑落至52.7，為五個月低點，但仍穩居擴張領域。台灣2月IHS Markit製造業PMI略降至54.3，也仍高於50%。泰國升至歷來最高的52.5，菲律賓回升至三年來最高點52.8，越南和馬來西亞的製造業景氣改善，印尼也維持擴張。

此外，南韓2月出口額比去年同期成長20.6%至539.1億美元，高於市場預期，且是連續第16個月成長。對中國大陸出口年增16%，對歐盟出口也增加20.9%。南韓上月日均出口額也成長17.6%至26.9億美元，為歷來最高。

展望前景，最大的風險當屬烏克蘭危機。俄羅斯入侵烏克蘭、及西方實施的金融制裁措施，正擾亂海空運貿易，加重供應鏈壓力，並帶動國際原油與農作物價格大漲，可能使歐元區與亞洲的通膨上漲之勢更加惡化。