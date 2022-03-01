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台積7奈米以下產能 七大廠搶爆

記者尹慧中／台北報導

台積電7奈米以下先進製程客戶搶翻天，在最大客戶蘋果帶頭下，包括超微、聯發科、博通、輝達、高通與英特爾等七大客戶都上門搶簽長約卡位產能，涵蓋5G、高速運算等當紅領域，挹注台積電先進製程訂單能見度持續拉長，營運熱轉一整年無虞。

台積電一向不評論單一客戶訊息。業界人士透露，台積電先前啟動的漲價機制在2021年第4季之後開始完整反應，不少客戶已積極在去年搶先預訂產能，部分客戶則因策略考量，今年陸續採用新價格簽長約卡位產能，推升台積電高階製程訂單源源不絕。

值得注意的是，即便三星也開始在市場上搶晶圓代工高階製程訂單，但台積電不僅來自最大客戶蘋果的訂單持續上揚，在其他非蘋客戶簽訂長約積極下，促使台積電生意依舊暢旺。

由於台積電先進製程在量產規模與良率居領先地位，客戶擴大採用，鎖定7奈米家族（含6奈米）和5奈米家族（含4奈米），在蘋果帶頭下，包括超微、聯發科、博通、輝達、高通與英特爾等七大客戶都上門搶簽長約卡位產能。

業界認為，蘋果居台積電最大客戶，主要是一條龍設計發展下，包含基頻晶片與R射頻（RF）晶片等需求穩定增加。法人估計，今年台積電來自蘋果相關營收占比仍將超過25%，以5奈米與7奈米為最大宗，當中包含5奈米家族的4奈米M2晶片快速放量。

台積電 蘋果 晶片

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