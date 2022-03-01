市場亂 油價大宗商品飆漲

西方國家擴大對俄羅斯實施制裁，引發能源市場混亂，高盛警告俄烏衝突將加重衝擊。圖為車輛在美國紐約加油站加油。（新華社）

美國在內的西方國家擴大對俄羅斯 實施金融制裁，引發能源和大宗商品市場陷入混亂，也加劇供應短缺疑慮，刺激從石油 、金屬到小麥等各類大宗商品行情2月28日盤中大漲，國際油價再度衝破每桶100美元，且投資人押注還會再漲，高盛警告這場危機將加重商品供應衝擊。

美國和歐盟等西方經濟體將把部分俄羅斯銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付體系，美國還將禁止美國企業與個人和俄國 央行交易，可能擾亂世界各國向俄國採購各類原料商品的交易。

倫敦布蘭特原油4月期貨28日大漲7.3%，稍後漲幅縮小至3.2%，報每桶101.01美元，西德州中級原油4月期貨最多也漲8.2%，漲幅之後收斂至3.9%，成為每桶95.17美元。德州休士頓Lipow Oil Associates總裁兼石油顧問里鮑（Andy Lipow）提到：「將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT 可能導致石油供應中斷，買方和賣方都試著如何適應新規則。」

倫敦鋁價也歷來首度漲破每噸3,500美元，鈀金一度漲7.8%。農產品市場，芝加哥小麥期貨也一度漲5.3%至每英斗9.0525美元，本月來已狂漲19%，為2017年來最大單月漲幅，玉米期貨漲3.6%，黃豆期貨揚升2.3%；馬來西亞棕櫚油期貨也躍漲5.5%，至每噸6,292馬元，逼近歷史高點。

原油供給正努力滿足經濟復甦帶動的需求，全球第三大產油國俄羅斯的供油若有任何風吹草動，都可能使供給更加吃緊。

高盛預期，俄烏戰爭將加劇商品供應困境，以俄國為主要生產國的消費類商品將會上漲；美國瑞穗證券已預估，若俄烏衝突惡化，油價可能漲至每桶125美元。