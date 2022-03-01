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抗通膨 東南亞各國將加速升息

編譯林聰毅／綜合報導
印尼、馬來西亞等東南亞央行為了對抗通膨，將會提前升息。（路透）
印尼、馬來西亞等東南亞央行為了對抗通膨，將會提前升息。（路透）

經濟學家預測，為對抗扶搖直上的通膨，包括印尼、馬來西亞在內的東南亞央行將會提前升息，而菲律賓升息幅度將會高於先前預期。

經濟學家預期，有些政策制定者正將注意力轉向對抗通膨，因為通膨已成為這些國家從新冠疫情中復甦的風險。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，原已飆升的重要大宗商品價格更是大幅上漲，更進一步加重了物價上漲的壓力。

根據彭博資訊訪調經濟學家的預估中值，印尼將在2022年第3季調高其7天期附賣回利率，之前預期會在第4季上調1碼（25個基點）。

受訪的經濟學家認為，馬來西亞央行可能會在第3和第4季把處於谷底的基準利率各調高1碼，今年底前的利率水準將達到 2.25%，比之前的預測提早六個月達此水準。

至於菲律賓的關鍵利率預測將在第4季升高2碼（50個基點），而之前預測的增幅為25個基點。不過預計泰國今年利率將維持不變 。

像新加坡等其他國家可望在4月的下次會議上進一步收緊政策。以外匯作為穩定物價工具的星國，在1月突然宣布七年來首次緊縮貨幣政策，令市場大感意外。

另據路透報導，歐洲央行（ECB）理事潘內達（Fabio Panetta）2月28日表示，由於烏克蘭戰爭增添了不確定性，而且央行仍需證據證明通膨不會回落至其目標以下，ECB現在應該暫緩取消任何更多刺激措施。

利率 央行 烏克蘭

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