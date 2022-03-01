金融戰開打 美元指數破97

俄羅斯 對烏克蘭開戰，西方國家則對俄國 發動「金融戰」，緊張情勢帶動美元指數2月28日升破97，也可能造成美元融資 成本升高。分析師認為，俄羅斯部分銀行被踢出國際支付體系後，可能推升美元融資成本，促使聯準會（Fed）重啟向市場提供美元的每日操作、甚至換匯額度，以美元流動性平穩跨國支付操作。

美元指數28日盤中升值0.8%至97.421，挪威克朗和瑞典克朗貶值超過2％， 歐元貶值1％。澳洲國民銀行外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「美元為王，可提供流動性，滿足避險需求。麻煩當前時，你需要尋找掩護。」

美國、歐盟、英國及加拿大已決定把俄羅斯部分銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）之外，瑞信策略師波薩爾認為，這可能導致跨國銀行體系出現欠款和鉅額透支。

此外，美國28日還擴大對俄金融制裁，禁止美國個人與企業和俄國央行、財政部及俄羅斯國家財富基金往來，基本上就是凍結美國持有的俄國央行資產。

德意志銀行以瑞德為首的分析師團隊形容，「現在這本質上就是一場金融戰」，「第一輪的衝擊可能引發俄國市場動盪與融資危機，但也將衝擊全球的美元融資市場。

在西方動用SWIFT制裁後，以3個月跨貨幣交換協議把歐元和日圓款項轉換成美元的成本，為2020年3月來最大，暗示美元融資成本將會升高。上次出現這種情況，是新冠疫情爆發時，但當時成本升幅大得多，促使Fed重啟美元換匯額度。瑞信波薩爾認為，Fed當前的超額準備金和附買回協議機制可能不足以應付，可能會先再度擴大資產負債表。