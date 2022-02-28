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路透：拜登派遣特使團 明抵台展現支持

CNN：澤倫斯基獨力扭轉美國及歐洲對俄羅斯的態度

俄烏交戰 全球供應鏈面臨新問題

編譯洪啟原／綜合外電
俄烏衝突正抑制兩國大量的大宗商品出口，導致石油、天然氣、小麥及葵花籽油價格同步飆漲。路透
俄烏衝突正抑制兩國大量的大宗商品出口，導致石油、天然氣、小麥及葵花籽油價格同步飆漲。路透

俄羅斯入侵烏克蘭，使原已飽受打擊的全球供應鏈面臨更多新問題，例如仰賴烏克蘭零件的德國車廠福斯（VW）被迫停工，甚至遠在日本的鋼鐵產業供應也受到衝擊。

俄烏交戰已切斷部分航空和陸上交通要道，自新冠疫情開始擾亂海上交通以來，這兩項交通方式顯得格外重要。

俄烏衝突幾乎中斷了這兩國的大宗商品出口，導致石油、天然氣、小麥及葵花籽油價格同步飆漲。烏克蘭港口的航運活動已全數停止，這些港口是穀物、金屬和俄國石油運往全球的重要通道。

貨攬業者和航空公司警告說，歐洲許多國家決定對俄國關閉領空，俄國也採取報復行動，這些都將推升歐洲飛往亞洲的空運成本，可能造成一些商業航線無法通行。

西方國家的制裁，特別是禁止部分俄國銀行參與環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，將使許多企業更難與俄國進行任何類型的貿易，即使未遭制裁的部門也一樣。其他風險包括俄國大宗商品交易者可能遭制裁，或者俄國可能切斷產品供應做為報復。

經濟學家和企業領袖擔心，俄烏交戰將打擊仰賴俄國零件和冷僻大宗商品的供應鏈，例如半導體製造原料氖氣和鈀金。

美國貿易機構Sourcing產業集團總裁Dawn Tiura表示，美國與盟友對俄國實施制裁，不只打擊俄國，還會對全世界產生衝擊。西方政治人物和貿易專家認為，這些制裁雖會對西方國家造成影響，但將阻止俄國總統普亭在其他地方的行動升級。

部分企業主管警告說，還不能斷言俄烏局勢對供應鏈的衝擊將維持多久。他們認為，俄烏交戰和制裁造成的影響依然不明朗，許多企業的零件和原物料還有一些庫存，烏克蘭小麥預料8月採收後開始出口。

俄國 烏克蘭 供應鏈

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