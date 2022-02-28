油價漲破100美元OPEC+增產計畫不變

消息人士透露，雖然俄羅斯 入侵烏克蘭 上周帶動原油價格漲破每桶100美元，包括俄羅斯的石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的增產協議仍未改變，本周可能堅持實施原有的增產計畫，也就是每日增產40萬桶原油。

路透報導，OPEC+將於3月2日召開產量會議，消息人士表示，OPEC＋預料將決定，4月提高每日產油量提高40萬桶，和之前相同，並未減少或擴大產量。

OPEC+於2016年組成，成員包括OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國，目標為協調減產，以因應早期的供過於求，在經歷新冠疫情的需求起伏後，目前已在逐步鬆綁減產力道。

但俄國不顧美國的警告入侵烏克蘭，而OPEC的波灣成員國是美國的親密盟友，凸顯出OPEC+陷入地緣政治兩難困境。

儘管如此，一位俄國石油消息人士說，OPEC+已舉行了一系列的非正式會談，莫斯科在會談中解釋了該國在烏克蘭問題的立場，其他OPEC+產油國似乎表現中立立場，「俄羅斯與沙烏地阿拉伯有密切的夥伴關係，因此合作將繼續下去。關於下次（在本周召開的）會議，目前預計不會有任何變化」。其他四名OPEC+消息人士也預期，OPEC+減產協議不會生變。