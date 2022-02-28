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南韓模範生活熱潮 帶動商機

編譯王巧文／綜合報導
南韓許多Z世代及千禧世代正追求「模範生活」。（美聯社）
南韓許多Z世代及千禧世代正追求「模範生活」。（美聯社）

疫情的不確定性及職場挫敗感，促使愈來愈多南韓年輕人逐漸捨棄過去「一生只活一次」（YOLO）的及時享樂原則，轉而崇尚更簡樸健康的人生，聚焦能充實自我的目標，擁抱所謂的「模範生活」（Godsaeng），這股熱潮也帶動新的商機。

韓媒報導，南韓許多Z世代及千禧世代正追求「模範生活」，這個詞是英語God（上帝）及韓語saeng（生活）組成的新詞，意指像上帝一樣過著模範生活，設定每日目標並積極完成，包括維持生活空間整潔有序、喝足量的水，減少使用電腦、手機時間。

首爾大學心理學教授郭錦珠說，在就業市場不斷被拒的壓力及社會比較，導致年輕人轉而尋求「小確幸」。她指出，比起鼓勵人們活在當下的「YOLO」心態，「模範生活」概念更務實，有助提升自我價值感，讓無力購屋、升遷不易的年輕人找到生活意義。

南韓企業已迅速掌握這股風潮，運用這個詞彙行銷產品和服務，並舉辦「模範生活」主題活動。例如，生產力手機應用程式（App）Challengers的用戶能押注個人任務，完成任務就能賺取獎金或獎品。另一款App CashWalk ，則允許用戶把戶外行走的步數轉換成虛擬貨幣

南韓 手機 虛擬貨幣

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