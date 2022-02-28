高油價時代 專家教戰投資人

俄羅斯入侵烏克蘭 ，刺激國際油價一度飆破每桶100美元，也使通膨挑戰成為投資 人的頭號隱憂，基金經理人和股票策略師也提出高油價下的投資指南：歐股大盤及航空類股將承受壓力，商品、再生能源及國防類股可望受惠 。

看壞歐陸股票、轉進英國、澳洲避險：從美銀到高盛 的策略師調降對歐陸股市的預測，EPFR Global的基金流動資料也顯示，源自烏克蘭戰爭的風險正在促使投資人出走歐股。想在歐洲保有據點及尋找價值股的投資人，英國是避風港。在亞洲，高盛的策略師主張轉進大宗商品生產國澳洲，並增持能源類股。

再生能源受惠：油價上漲也助漲再生能源股票。上周從歐洲到中國大陸的再生能源股上漲，預期烏克蘭動盪造成的能源供應中斷，可能會使多國更堅定加速轉向乾淨能源。歐洲再生能源指數上周飆升逾10%，美國Sunrun、Longi Green等再生能源公司的股價上周也走高，原因是預計產業前景會改善。

看好商品類股：傳統商品類股將在這場戰爭中受益。 摩根大通推薦埃克森美孚等能源股；高盛建議加碼歐洲能源股，不僅本益比低，也是烏克蘭衝突和能源價格上漲的最佳避險工具。石油和天然氣是標普500指數今年來表現最好的類股。在歐洲，能源和礦業股是今年迄今表現最好類股。