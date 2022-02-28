我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

高油價時代 專家教戰投資人

編譯林聰毅／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，刺激國際油價一度飆破每桶100美元，也使通膨挑戰成為投資人的頭號隱憂，基金經理人和股票策略師也提出高油價下的投資指南：歐股大盤及航空類股將承受壓力，商品、再生能源及國防類股可望受惠 。

看壞歐陸股票、轉進英國、澳洲避險：從美銀到高盛的策略師調降對歐陸股市的預測，EPFR Global的基金流動資料也顯示，源自烏克蘭戰爭的風險正在促使投資人出走歐股。想在歐洲保有據點及尋找價值股的投資人，英國是避風港。在亞洲，高盛的策略師主張轉進大宗商品生產國澳洲，並增持能源類股。

再生能源受惠：油價上漲也助漲再生能源股票。上周從歐洲到中國大陸的再生能源股上漲，預期烏克蘭動盪造成的能源供應中斷，可能會使多國更堅定加速轉向乾淨能源。歐洲再生能源指數上周飆升逾10%，美國Sunrun、Longi Green等再生能源公司的股價上周也走高，原因是預計產業前景會改善。

看好商品類股：傳統商品類股將在這場戰爭中受益。 摩根大通推薦埃克森美孚等能源股；高盛建議加碼歐洲能源股，不僅本益比低，也是烏克蘭衝突和能源價格上漲的最佳避險工具。石油和天然氣是標普500指數今年來表現最好的類股。在歐洲，能源和礦業股是今年迄今表現最好類股。

投資 烏克蘭 高盛

上一則

南韓模範生活熱潮 帶動商機

下一則

油價漲破100美元OPEC+增產計畫不變

延伸閱讀

助俄減輕經濟制裁？專家：中怕犧牲歐美市場 幫助有限

助俄減輕經濟制裁？專家：中怕犧牲歐美市場 幫助有限
台本土+6 連8天個位數 連假出遊3月鬆綁 專家憂病例增

台本土+6 連8天個位數 連假出遊3月鬆綁 專家憂病例增
俄烏戰事若延燒 油價估攀130美元

俄烏戰事若延燒 油價估攀130美元
高盛：俄烏開戰 Fed堅定升息

高盛：俄烏開戰 Fed堅定升息

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡