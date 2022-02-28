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美挺電池新創 叫陣中日韓

編譯林奇賢／綜合報導
美國政府和民間投資人出資力挺在地電池新創業者，盼藉此追趕中國、日本、南韓的腳步。（路透）
美國政府和民間投資人出資力挺在地電池新創業者，盼藉此追趕中國、日本、南韓的腳步。（路透）

在聯邦政府和民間投資人出資力挺本地電池新創業者下，Ion Storage Systems將成為首批生產快充、長效新型電池的美國公司。美國盼藉此追趕中國、日本、南韓等主宰電池製造的國家。

華爾街日報報導，Ion Storage的一項技術優勢是，所生產的電池可承受約華氏300度（攝氏149度）的高溫，不會發生困擾業界多年的起火問題。

當今許多電池在如此高溫都可能起火，這種風險已是電動車、消費電子產品、噴射機電池的重大議題，例如通用汽車去年召回了十幾萬輛電動車雪佛蘭Bolt，理由是這些車的電池有起火之虞。

Ion Storage公司的這項電池技術，是馬里蘭能源創新研究所所長瓦克斯曼（Eric Wachsman）的心血結晶。10年前，瓦克斯曼領導的馬里蘭大學團隊贏得美國能源部ARPA-E計畫的57萬4,275美元獎助金。2019年，他創辦了Ion Storage，隨後延攬曾任蘋果公司電池營運事業執行董事的漢那（Ricky Hanna）。

Ion Storage計畫今年稍後開始生產電池。該公司已與美國陸軍簽約開發電池，並正攜手軍工產業巨人洛克希德馬丁研發電池。該公司高階主管表示，他們正和五家汽車業者洽談，以供應電動車電池。

瓦克斯曼的馬里蘭大學團隊和Ion Storage，已獲得合計逾2,000萬美元的聯邦補助金。該公司今年稍早從私募市場獲得2,500萬美元的投資承諾，並將利用這些資金，於今年稍晚在馬里蘭州的工廠開始生產手機大小的電池。

該公司預計，在2023年前每年將可生產150萬組這類，並計畫在2026年前開始為商用市場生產電動車電池。

Ion Storage說，可以在成本上競爭，因為它的電池不需鈷和鎳，在電動車使用的鋰電池需求大增情況下，這兩種金屬的價格在過去一年來飆漲。

Ion Storage並表示，該公司的電池所使用的鋰，比標準的充電電池更少，而鋰價在過去一年漲逾五倍。

目前擔任Ion Storage執行長的漢那說，該公司很快將跨足不使用鋰的常備電池，用於為電網供電。

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