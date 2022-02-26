美通膨指標飆 創下近40年新高

最新數據顯示，聯準會 （Fed）偏好的通膨指標創近40年來最大升幅，且美國民眾的消費支出意外成長，耐久財訂單也以四個月最快速度成長，反映出美國經濟在新冠疫情下仍展現強勁韌性，讓Fed下月有更充分的理由開始升息 。

美國商務部25日公布，元月核心PCE平減指數 比去年同期上升5.2%，符合預期，卻創1983年4月以來最大升幅。若與去年12月相比，則上升0.5%，也符合預期；核心PCE平減指數是Fed衡量通膨的主要指標。

納入食品和能源價格後，元月整體PCE平減指數較一年前上升6.1%，是1982年2月以來最大升幅，略高於預期的6.0%，月比則上升0.6%。

但上月個人消費支出月增2.1%，高於去年12月的衰減0.8%（修正後），扣除通膨的實質個人支出月增1.5%，高於去年12月的下滑1.3%（修正後）。至於個人所得持平，不如去年12月經修正後的成長0.4%，但比預期的下滑0.3%好。另外，美國1月耐久財訂單年比成長5.2%，符合預期但比去年12月表現好。

就在這些數據公布的前一天，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表態支持3月升息。他甚至表示，雖有俄烏開戰的不確定性，但如果數據持續顯示經濟過熱，3月可能有理由升息0.5個百分點。他說傾向到今年年中時將目標利率區間提高100個基點，開始縮減資產負債表的時間不晚於聯準會7月的會議。

沃勒的談話呼應聯準會其他官員的論調，即承認了俄羅斯入侵烏克蘭帶來的風險，同時強調因應40年來最猛烈通膨的必要性。

不過，如果未來幾周的通膨和就業數據沒有降溫跡象，沃勒幾乎明確地支持升息50個基點，而不是25個基點，這比其他大多數決策者都「走得更遠」。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特也表示。「除非經濟出現意外轉變，否則我認為3月上調聯邦資金利率並在未來幾個月進一步上調將是合適的。」