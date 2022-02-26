地緣政治風險 燒旺商品漲勢

烏克蘭港口關閉，阻礙石油等商品出貨，造成全球油輪費率暴漲，勢將加劇商品漲勢。（路透）

俄羅斯 與烏克蘭 的戰事與西方的制裁措施，正阻礙各種商品貿易，市場憂心若戰事拖到7月，可能衝擊黑海地區的小麥收成，帶動芝加哥小麥價格衝上13年高點，同時黑海航行風險大增、烏克蘭港口關閉，正阻礙石油等商品出貨，全球油輪費率暴漲，勢將加劇商品漲勢，為通膨火上澆油。

烏克蘭領空與港口持續關閉，俄羅斯的黑海農作物出口也依然暫停作業，芝加哥小麥期貨價格25日盤中大漲2.8%，報每英斗9.6075美元，為2008年6月以來最高，隨後才稍微回落至每英斗9.4350美元價位，之後因烏克蘭表示正奮力抗拒俄軍攻勢，回落至每英斗9.0875美元。

俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭為第四大出口國，兩者都是亞洲與中東的重要農產品供應國，如今兩國陷入戰爭，多達四分之一的全球小麥出口、五分之一的玉米出口以及近80%的葵花油出口陷入停頓。

從黑海出口穀物作業若非全面停滯，就是保費狂漲，邦吉（Bunge）等主要貿易商都已被迫暫停當地營運，找不到船能進出烏克蘭港口。

分析師認為，小麥價格可能會漲5%到10%，若戰爭持續到黑海沿岸的小麥7月收穫季，或國際加強制裁俄國 小麥出口，甚至可能使小麥價格暴漲60%，加重全球糧食通膨壓力，促使全球糧價再創新高。

此外，俄烏戰事也已影響俄國石油出貨，中國大陸等地業者都已暫停採購俄國原油，俄國主要石油買家也難以找到西方銀行提供擔保、或找不到船願意從俄國載油，從美國到歐洲線的油輪費率24日暴漲8%，從俄國波羅的海港口運油到西歐的Aframax船舶運費更飆漲近三倍，新加坡燃料油成本也躍漲6%至每噸555美元。

專家指出，俄國賣往亞洲市場的原油和液化天然氣（LNG）未來幾個月將面臨威脅，亞洲買家須競購其他來源能源，可能再推升能源價格。

彭博資訊報導，荷蘭國際集團（ING）與荷蘭合作銀行等部分歐洲銀行業者，因擔心被制裁波及，也開始對俄羅斯與烏克蘭相關的貿易融資實施限制，降低對俄烏商品貿易曝險，導致從原油到小麥等商品融資開始枯竭，資金流動受阻的影響也擴及實體貿易流動。