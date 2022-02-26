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俄烏衝突 七大產業首當其衝

編譯湯淑君、季晶晶／綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭後，恐將進一步打擊全球供應鏈。(路透)
俄羅斯入侵烏克蘭後，恐將進一步打擊全球供應鏈。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭後，已迫使雀巢（Nestle）、可口可樂裝瓶業者等外商暫停在烏克蘭的營運，並影響當地港口的貨物貿易，航空業者也連忙調整航線與機組人員，不僅衝擊石油、天然氣和穀物出口恐受影響，也可能擾亂鎳、鈦、鈀、鋁等工業用金屬供應，這將進一步打擊全球供應鏈，殃及肥料、食品、汽車到飛機製造業等七大產業。

能源與礦業：俄羅斯是全球第三大石油產國和歐洲天然氣供應大國，萬一供應受阻，油氣價格勢必飆漲，進一步加重歐洲各地工業用戶成本壓力。俄國也出口眾多工業原料，鋁、白金和鈀金分別占全球產量14%、12%和40%。

半導體業：俄烏是化學氣體六氟丁二烯（C4F6）和氖（neon）的主要供應源，這些氣體對半導體生產很重要，所以烏克蘭供應若長時間受阻，晶片製造商將受衝擊。烏克蘭是多種晶片製造所需惰性氣體供應大國，特別是氖，用於蝕刻晶片的雷射。此外，美英對俄國實施科技產品出口管制，儘管俄國並非半導體供應鏈要角，但可能擾亂歐洲晶片業者的規畫。

銀行業：西方銀行在俄羅斯曝險程度已比2014年俄軍占領克里米亞時大減，但一些歐洲放款機構仍在當地營運。奧地利的Raiffeisen、法國興業銀行（SocGen）和義大利的UniCredit，以資產規模計依序是俄羅斯境內第九、十和11大銀行。這三家歐系銀行堅稱資本充裕，足以因應擠兌風險。

專業服務業：在俄營運的專業服務公司正草擬應變計畫，以防莫斯科遭制裁和俄國報復西方企業。

麥肯錫（McKinsey）和波士頓顧問公司（BCG）在莫斯科各有約400名雇員，總部在英國的律師事務所總計約有150位律師常駐俄羅斯。在烏克蘭的國際律師事務所，包括CMS、Dentons和Baker McKenzie，24日暫時關門歇業。

汽車業：烏克蘭是汽車零件製造重鎮 ，主流供應商博世（Bosch）、Aptiv都在當地設廠。在俄國設廠的汽車製造商包括雷諾、Stellantis、豐田、起亞和日產；其中以雷諾曝險最大，在俄國汽車銷售市占率近三分之一。日本汽車供應商住友電工在烏克蘭擁有約6,000名員工，已暫停當地工廠運作。

食品業：西方穀物交易商、食品公司和一些釀酒廠也在烏克蘭營運，其中幾家已在俄軍攻打烏克蘭後暫停營業。在烏克蘭擁有約5,000名員工的雀巢表示，已暫時關閉設在烏克蘭的工廠、倉庫和供應鏈，等能確保安全時再重啟產品供應。

航空業：俄國侵烏已造成東歐航空大亂，除了俄烏，白俄羅斯和摩爾多瓦等國都已全面或局部關閉領空，多國航空公司也減少飛往俄國，增添歐洲航線機組人員調度難度。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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