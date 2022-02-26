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科技五巨頭 搶攻元宇宙商機

編譯王巧文／綜合報導
最新傳聞指出，三星電子將發表第一款AR頭戴裝置，力抗蘋果據傳年底問世的相關產品。（美聯社）
最新傳聞指出，三星電子將發表第一款AR頭戴裝置，力抗蘋果據傳年底問世的相關產品。（美聯社）

最新傳聞指出，三星電子將發表第一款擴增實境（AR）頭戴裝置，力抗蘋果（Apple）據傳年底問世的AR頭戴產品，反映「元宇宙」商機掀熱潮之際，眾家科技巨頭料將在AR設備市場短兵相接，搶食據稱每年可成長80%的元宇宙裝置市場。

南韓媒體報導，三星已開發出採用全息影像（hologram）技術的AR頭戴裝置原型，正準備拍板新產品的發表日期，此外，據傳三星設立了一個專案小組，與微軟合力開發另一款AR頭盔，凸顯三星正尋求以自身品牌及結盟等兩條路線，搶進AR設備市場。

據報導，三星新款AR裝置將採自研Exynos應用處理器（AP），並搭載Google安卓作業系統，該公司還正攜手美國AR及延展實境（XR）業者Digulens，密切開發最新技術。

與此同時，供應鏈消息人士宣稱，蘋果所開發的AR／VR（虛擬實境）頭盔已進入第二輪試產階段，也有其他傳聞稱蘋果頭戴產品已完成測試，有望在2022年底問世。

據悉，蘋果頭戴裝置將搭載M1晶片及iOS系統，並採用與台積電合作開發而成的Micro OLED面板，這款面板捨棄彩色濾光片，直接建立在晶圓上，因此顯示器更薄、更小且更省能。

臉書母公司Meta也正在研發一款元宇宙硬體產品，這款產品同樣將搭載Micro OLED面板，並採用晶片大廠高通（Qualcomm）的AP，以及使用安卓作業系統。

微軟則致力開發智慧眼鏡，預料將配備高通的AP和全息影像技術。Google顯然也不落人後，近期傳出正打造AR頭戴裝置，加入競爭行列。

三星 蘋果 元宇宙

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