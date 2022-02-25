Swift系統是什麼？用來制裁俄羅斯恐成「雙面刃」

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，基輔市區滿目瘡痍。 路透

俄羅斯 進攻烏克蘭，要求西方國家切斷俄國 與全球支付系統Swift聯繫的聲浪高漲，此舉能將俄國徹底踢出全球金融系統，但也是把雙面刃，因此西方世界目前尚未動用這個手段。

Swift是什麼？

Swift的全名為「環球銀行金融電信協會」（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施。這個系統的總部位在比利時，由其會員銀行負責運作，每天處理超過200國家和地區及11,000家金融機構的數百萬筆支付指令。目前被踢出這個系統的國家有北韓和伊朗。

為何Swift對包括俄羅斯在內的所有國家都很重要？

跨境金融對任何一個經濟體的所有部份都很重要，從貿易到外國投資、匯款、甚至央行管理經濟，都須依賴跨境金融。一旦一個國家被切斷與Swift的聯繫，整體經濟都會受創。

為何各國不願採取這項舉措？

因為擔心自身經濟受到反作用力波及；不只是在貿易上與俄國關係深厚、且高度仰賴俄國天然氣出口的歐洲，其他國家也是如此。一些前美國官員已表示，這項舉措可能不只是會重傷俄國經濟，也會傷害西方國家的商業利益，例如大型石油 公司。

俄國去年的國內生產毛額（GDP）估為1.7兆美元，是全球第12大經濟體。即使未受到新冠肺炎疫情、熾熱的通膨、供應鏈斷鏈和東西方政治緊張升溫的影響，少了全球2%的GDP和一個石油出口大國，全球經濟仍會受到嚴重衝擊。

此外，使用Swift作為制裁武器，也可能會削弱這個以美元為主導的全球金融系統，包括促使俄國和全球第二大經濟體中國大陸另行發展Swift的代替品。那將有損西方國家的力量，尤其是制裁提供的外交影響力。

所以其他國家的替代方案是什麼？

除了中斷一條新的天然氣管線和限制俄國的舉債能力外，西方國家目前的制裁措施包括已將俄國多家大銀行列入黑名單，禁止所有與這些銀行的交易，這將切斷這些銀行取得美元和融資的管道，影響俄國多數銀行業的資產。

這些制裁和切斷與Swift的聯繫有何不同？

美國總統拜登表示，西方盟國24日祭出的這些制裁，基本上也幾乎等於切斷俄國與Swift的聯繫，但仍有些不同。

具針對性的制裁提供決策者精準性和外交靈活度，切斷與Swift的聯繫則是經濟戰略武器庫裡的一記重錘。