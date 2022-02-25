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俄軍步步逼近 上萬烏克蘭人湧入波蘭等北約鄰國

與習近平通電話 普亭：願與烏克蘭進行高級別談判

烏克蘭戰爭推高糧價 全球通膨點火

編譯陳家齊／綜合外電
烏克蘭戰爭推高糧價，將使食物通膨點火，恐一發不可收拾。 路透
烏克蘭戰爭推高糧價，將使食物通膨點火，恐一發不可收拾。 路透

俄羅斯大軍入侵烏克蘭，爆發全面戰爭，有歐洲糧倉之稱的烏克蘭現在陷入戰火之中，糧價通膨壓力進一步引爆，低收入國將面臨更嚴重的困境。

指標性的芝加哥商品交易所小麥期貨價格今日中飆漲至每英斗9.6075美元，漲幅達2.8%，漲到2008年6月以來未見的高價位，隨後才稍微回落至每英斗9.4350美元價位。

全球最大的小麥出口國是俄羅斯，第四名就是烏克蘭，如今兩國陷入全面戰爭，高達四分之一的全球小麥出口、五分之一的玉米出口以及將近80%的葵花籽油出口陷入停頓。

全球小麥價格自2月以來已經暴漲20%，如今戰爭爆發，分析師指出可能會再漲5%到10%。而如果戰爭戰爭持續下去，一直打到黑海沿岸的7月收穫季還在打，或者是國際強力制裁俄國出口，都可能使小麥價格繼續飆漲60%。

滙豐控股分析師布洛杉說：「食品價格已經很貴了，大宗物資的漲價將使通膨免臨更多壓力，許多新興國家還在對付新冠肺炎造成的問題，現在糧食在漲價，將是雪上加霜。」

糧價在低收入國家是極度敏感的問題，因為糧價飆漲會造成民眾真的「吃不飽」，可能造成地緣政治的不穩定因素隨之爆發，引發更多動亂與戰爭。

低收入 烏克蘭 俄羅斯

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