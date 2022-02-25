貴金屬飆漲 金價上看2000美元

黃金價格暴漲，直衝一年多來高點。(路透資料照片)

俄羅斯 在24日對烏克蘭 發動攻擊，市場避險心態使黃金等貴金屬價格暴漲，金價24日盤中直衝一年多高點，鈀金也漲至去年8月來最高。

彭博資訊報導，紐約黃金現貨24日盤中大漲3.1%，飆至每英兩1974.34美元，是2020年9月以來未見高點。Natixis公司資深商品分析師達達賀更預測說：「如果衝突在這幾天繼續擴大，我們預期黃金將漲破每英兩2000美元價位。但在衝突結束後，也會出現很快速的價位修正。」

俄國 總統普亭對烏克蘭動武，被視為二次世界大戰以來歐洲最嚴重的安全危機，歐美都警告將施以「嚴厲制裁」，俄國股匯市崩跌，市場資金則出現回籠避風港的情形，以歐元計價的黃金條塊更是漲到空前新高。

鈀金24日一度暴漲2.9%至每英兩2551.8美元，是去年8月17日以來高點。鈀金是主要的工業原料，俄羅斯則是主要生產國，全球有40%的新開採鈀金來自俄國，市場憂心一旦歐美制裁之槌落下。俄國出口鈀金可能受阻，使供應更為緊繃。

白銀漲2.4%至每英兩25.151美元，是去年11月18日以來高點。白金大漲1.4%至每英兩1109.83美元，是去年7月19日以來新高。

德國Heraeus金屬公司分析師祖普菲說：「俄國入侵烏克蘭使市場陷入恐慌狀態，投資人正在大舉拋售股票，逃到資金避險港。」