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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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農產品衝擊難擋 黃小玉期貨攀高

編譯洪啟原／綜合報導

在農作物供應緊俏之際，俄羅斯烏克蘭發動軍事攻擊，刺激農產品期貨走揚，美國小麥與玉米期貨24日盤中漲停板，黃豆漲至2012年來最高，法國巴黎小麥期貨衝上新高，而且俄國是肥料生產大國，若制裁可能助長肥料漲勢，在在加重糧食價格的上漲壓力。

芝加哥小麥5月期貨24日盤中大漲5.7%，報每英斗9.3475美元，為2012年7月以來最高，玉米5月期貨也漲5.1%至每英斗7.1650美元，是去年6月10日以來新高。

黃豆期貨連六天上漲，一度漲5.3%，報每英斗17.5925美元，為2012年9月以來最高。在歐洲，巴黎5月小麥期貨飆漲至每噸341.75美元的歷史新高，稍後漲幅縮小至11%，報每噸326.25美元。俄羅斯24日對烏克蘭發動海陸空攻擊，導致農產品最易受影響，因為俄烏兩國供應量農作物給亞洲、中東及非洲國家，西方威脅擴大制裁，引發外界擔憂這兩國農作物出口可能受到干擾。

任何出口干擾都可能進一步推升已位處約十年高點的食品成本。同時，乾燥氣候正對南美洲農作物種植地區構成威脅，使巴西在內的主要種植國的產量前景蒙塵。巴西是全球最大的黃豆種植和出口國。

另一方面，俄羅斯是所有主要肥料的生產大國，鉀肥產量在全世界更僅次於加拿大，如今俄烏危機升溫，可能加劇全球肥料短缺問題，從而帶動肥料價格大漲，增添農民的種植成本。

俄羅斯 烏克蘭 巴西

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