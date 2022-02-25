墨比爾斯:中股、黃金成避險天堂

俄羅斯擴大對烏克蘭 的軍事行動，拖累全球股市重挫，促使策略師提供當前環境下的自保投資 之道，包括建議放空歐元／美元，並伺機買進一些價格偏低的股票。「新興市場教父」墨比爾斯則認為，能把中國股市及黃金列入安全天堂名單之中。

彭博資訊報導，多數投資專家都預料，俄烏衝突將加重全球通膨壓力，因此建議投資人轉進安全資產。瑞穗銀行亞洲匯率策略師建議「放空歐元／美元」，因為若烏克蘭危機惡化，歐洲央行 將放棄鷹派立場。新加坡UFP亞洲研究主任唐越預測，黃金、美元、日圓及美國公債等傳統的安全資產應有較佳表現。墨比爾斯則說，歐洲衝突帶給中國的風險較小，因此增持中股部位是個好主意，「中國是安全天堂，因為中國將繼續生產，經濟繼續成長」。他也繼續看多黃金，認為在危機之中，金價可能進一步上漲。

他說，其他亞洲國家資產也是潛在的安全天堂，因為同樣與俄烏衝突絕緣，例如泰國、越南及印尼便是投資良機。但他認為亞洲市場情勢分歧，因此投資時必須審慎。

CIO全球顧問公司執行長杜根也建議，觀望亞洲股市，對歐、美股市則「拋股留現」，亞洲股市是「防禦性操作」，因為亞洲在烏克蘭曝險有限，而且貨幣政策相對寬鬆，以及經濟解封。

澳盛銀行指出，戰爭在長期間將拉升通膨，尤其俄羅斯又是重要的商品淨出口國，而原料商品價格大漲，將促使美國聯準會（Fed）等主要央行緊縮信用，包括，對資產價格普遍不利。