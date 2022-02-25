海運業緊張 貨櫃運價將暴漲

俄烏局勢惡化，國際海運專家分析，海運業的關鍵基礎設施可能成為攻擊目標，最明顯的就是海運航線、港口和貨櫃碼頭。貨櫃、散裝船運價料將暴漲，一觸即發。

由於俄烏戰事升溫，貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）宣布，暫停在所有烏克蘭 港口靠港，直到2月底。分析師和經紀商已指出，乾散貨和貨櫃船運費率可能隨俄烏開戰而續漲，反映軍事衝突可能擾亂貿易活動，迫使貿易商另覓替代的進口貨並繞遠路運輸。穀物和煤炭市場將大受衝擊。

國際專家指出，俄軍攻擊烏克蘭，將給海運業帶來重大衝擊，尤其散裝船、貨櫃船運費可能暴漲，連帶推升以貨櫃運輸的穀物、煤炭等大宗商品價格。VesselsValue分析船運資料發現，本月中旬俄國海軍演習時，已經導致俄、烏黑海域船運明顯受影響。

貨櫃業方面，台灣陽明海運表示，烏克蘭第一大港敖德薩（Odessa）宣布暫停作業，該公司暫無屬輪行經該區域，將持續關注應變。長榮 海運認為，俄烏軍事衝突導致國際油價 上升，造成船公司的燃油成本增加。

業內人士也預期，天然氣、煤礦、大宗原物料強烈需求下，又必須繞道的情況下，散裝船運價也將有大行情。

證券公司BRS指出，黑海海域是2021年全球第二大穀物出口區，貨運量達1.112億噸。俄羅斯和烏克蘭占 全球30%的小麥出口，烏克蘭占 16%的全球玉米出口。如今俄烏交戰，烏克蘭玉米可能在戰火中首當其衝。

顧問公司Vespucci Maritime執行長Lars Jensen預料，俄烏危機將對乾散貨船運構成重大風險，造成運費盤旋在歷史高檔更久。