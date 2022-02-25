我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

海運業緊張 貨櫃運價將暴漲

編譯湯淑君、記者黃淑惠／綜合報導

俄烏局勢惡化，國際海運專家分析，海運業的關鍵基礎設施可能成為攻擊目標，最明顯的就是海運航線、港口和貨櫃碼頭。貨櫃、散裝船運價料將暴漲，一觸即發。

由於俄烏戰事升溫，貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）宣布，暫停在所有烏克蘭港口靠港，直到2月底。分析師和經紀商已指出，乾散貨和貨櫃船運費率可能隨俄烏開戰而續漲，反映軍事衝突可能擾亂貿易活動，迫使貿易商另覓替代的進口貨並繞遠路運輸。穀物和煤炭市場將大受衝擊。

國際專家指出，俄軍攻擊烏克蘭，將給海運業帶來重大衝擊，尤其散裝船、貨櫃船運費可能暴漲，連帶推升以貨櫃運輸的穀物、煤炭等大宗商品價格。VesselsValue分析船運資料發現，本月中旬俄國海軍演習時，已經導致俄、烏黑海域船運明顯受影響。

貨櫃業方面，台灣陽明海運表示，烏克蘭第一大港敖德薩（Odessa）宣布暫停作業，該公司暫無屬輪行經該區域，將持續關注應變。長榮海運認為，俄烏軍事衝突導致國際油價上升，造成船公司的燃油成本增加。

業內人士也預期，天然氣、煤礦、大宗原物料強烈需求下，又必須繞道的情況下，散裝船運價也將有大行情。

證券公司BRS指出，黑海海域是2021年全球第二大穀物出口區，貨運量達1.112億噸。俄羅斯和烏克蘭占 全球30%的小麥出口，烏克蘭占 16%的全球玉米出口。如今俄烏交戰，烏克蘭玉米可能在戰火中首當其衝。

顧問公司Vespucci Maritime執行長Lars Jensen預料，俄烏危機將對乾散貨船運構成重大風險，造成運費盤旋在歷史高檔更久。

烏克蘭 油價 長榮

上一則

貴金屬飆漲 金價上看2000美元

下一則

台灣上修今年GDP成長4.42％ CPI年增1.93

延伸閱讀

俄烏開戰首都遭轟炸 好萊塢天后憂：美國也很危險

俄烏開戰首都遭轟炸 好萊塢天后憂：美國也很危險
美中聯合國再交鋒 暗批北京給俄羅斯「侵略通行證」

美中聯合國再交鋒 暗批北京給俄羅斯「侵略通行證」
「政治紛爭不出國界」成過去 俄烏議題讓國會爭論不休

「政治紛爭不出國界」成過去 俄烏議題讓國會爭論不休
羅宋湯不是俄羅斯美食 一碗湯曾讓俄烏爭不休

羅宋湯不是俄羅斯美食 一碗湯曾讓俄烏爭不休

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……