油價上衝 點燃通膨火藥庫

俄羅斯大軍24日對烏克蘭發動大規模軍事攻擊，刺激能源價格24日盤中大漲，布蘭特油價不僅飆破每桶100美元價位、還一舉衝上105美元。(路透資料照片)

俄羅斯大軍24日對烏克蘭發動大規模軍事攻擊，刺激能源價格24日盤中大漲，布蘭特油價 不僅飆破每桶100美元價位、還一舉衝上105美元，且後市依然看漲，將加重全球經濟所遭受的「通膨震撼」，顯示烏克蘭戰火將點燃全球通膨火藥庫，而通膨也將成為金融市場的下一個壓力來源。

市場憂心西方國家的擴大制裁措施，會瞄準俄國能源業，且一些原油貿易商已暫停採購俄國原油，以觀望西方的因應措施，刺激倫敦布倫特原油4月期貨24日盤中大漲9.2%至105.79美元，為2014年來首度漲破105美元價位，西德州輕原油4月期貨也狂漲9.2%，報每桶100.5美元，也是2014年來首度突破100美元。

油價飆破100美元，可能再度催動全面物價上漲，從而迫使美國聯準會（Fed）更積極升息 。馬來西亞銀行（Maybank）駐新加坡分析師警告：「油價飆漲將加重全球央行實施緊縮政策的壓力，必須急速升息以壓制通膨免於失控。」

摩根大通估計，國際油價將在第2季將漲至每桶110美元，其投資報告明確警告，逾百美元的油價將使通膨失去控制，衝破7%，遠比Fed期待的2%通膨率高出近三倍。目前美國正與盟國協調，擴大釋出戰略儲油，以平抑油價。

不只原油，天然氣 甚至燃煤等化石燃料也將隨原油價格飆漲，歐洲基準的荷蘭天然氣期貨價格24日甚至飆漲41%，德國3月電力期貨暴漲31%，能源市場震波也擴及亞洲，亞洲液化天然氣（LNG）供應商已提高3、4月的交貨價格。

彭博資訊策略師指出，全球金融市場的通膨壓力正急遽加重，之後給企業的營運挑戰、以及央行加快升息的壓力，將加劇投資人的挑戰。

目前全球有80%能源仰賴化石能源提供，而油、氣、煤等一籃子化石燃料價格，已經比一年前大漲50%。能源價格大漲也將讓供應鏈瓶頸更加惡化，除了運費隨之飆漲，若是缺油、缺燃料，還可能導致停工、停運等供給面的嚴重問題。

美國由於有龐大的頁岩油儲備，隨時可以在缺油期間重新加大開採頁岩油，應不至於重演1970年代的石油危機。但其他地缺就不見得有此備援。

尤其像是歐洲，大量天然氣都靠俄國進口，現在面臨供給銳減危機，但沒有足夠可比擬的替代來源。