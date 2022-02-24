俄烏衝突升高 分析師提出投資人的自保投資策略

俄軍擴大對烏克蘭的軍事行動，導致國際油價24日盤中衝破100美元大關，全球股市重挫，美元勁升，黃金及美國公債大漲。美聯社

面對俄軍擴大對烏克蘭 的軍事行動，導致國際油價24日盤中衝破100美元大關，全球股市重挫，美元勁升，黃金及美國公債大漲，投資 專家建議放空歐元／美元，並伺機買進一些價格偏低的股票。

彭博資訊報導，多數投資專家都預料，俄烏衝突將加重全球通膨壓力，因此建議投資人轉進安全資產，並預測歐股、原料貨幣及幾乎所有資產都將下跌。

專家指出，如果烏克蘭危機迫使各大央行 停止升息及縮減資產負債表，則可能會引發「停滯膨脹」震撼。

投資專家建議以下投資策略：

1.放空歐元

瑞穗銀行亞洲匯率策略長建議「放空歐元／美元」，因為危機如果惡化，歐洲央行將會放棄「鷹派」立場。其他原料貨幣也承受壓力，加幣將隨著石油相關消息而震盪。

2.買進黃金

新加坡UFP亞洲研究主任唐越預測，黃金、美元、日圓及美國公債等傳統的安全資產應有較佳表現。

3.流動性吃緊

澳盛銀行專家指出，戰爭在長期間將拉升通膨，尤其俄羅斯又是重要要的淨出口國，而現在油價及其他原料商品已經大漲，因此將促使全球央行緊縮信用，包括美國聯準會（Fed），對資產價格普遍不利。

4.放空澳幣及紐幣

新加坡華僑銀行外匯專家表示，建議在短期間應放空歐元／美元及歐元／日圓，以規避衝突進一步升高的風險；但如戰事大幅升高，可能使居高不下的商品價格回挫，使澳幣及紐幣承受壓力。

5.拋股留現

CIO全球顧問公司執行長杜根建議，觀望亞洲股市，對歐、美股市則拋股留現。亞洲股市是「防禦性操作」，因為亞洲在烏克蘭曝險有限，而且貨幣政策相對寬鬆，以及經濟解封。