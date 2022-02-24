西方制裁俄羅斯 全球銀行業皮繃緊應變

俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家紛紛祭出制裁。若把俄國大銀行出逐出「Swift」（環球銀行金融電信協會），將極嚴厲的制裁措施，但目前拜登政府尚不打算為之。圖／路透

紐約時報報導，美國和英國正祭出制裁措施，設法斷絕俄羅斯 取得外國資本的管道，這使全球銀行業繃緊神經，準備因應西方對俄金融與經濟嚴厲制裁可能掀起的漣漪效應。

為懲罰俄羅斯出兵烏克蘭，美國總統拜登 22日已宣布制裁俄羅斯國有開發銀行VEB和軍方銀行PSB，並全面禁止交易俄羅斯主權債，形同切斷俄國 向西方融資之路。同日，英國首相強生制裁五家俄國銀行。

紐時指出，過去十年來，美國愈來愈頻繁運用經濟制裁，作為化解外交紛爭的手段，對北韓、伊朗乃至俄羅斯，莫不如此。美國有本錢這麼做，因為美元是世界屈一指的準備貨幣，也是使用最普遍的支付貨幣。

然而，祭出制裁是把雙面刃，傷人也傷己。

制裁恐打亂貿易支付金流

就制裁俄羅斯而論，即使衝擊乍看下不大，但因全球貿易關係盤根錯節，牽一髮可能動全身，導致一大部分全球金融體系可能遭殃。

2014年，在俄羅斯總統普亭出兵併吞克里米亞後，美國對俄羅斯實施制裁，此後美國和西方銀行便避免與俄國有直接的交易往來。然而如今拜登政府的制裁行動仍可能產生影響深遠的間接後果，因為俄羅斯是天然氣、小麥等日常必需品的出口大國，與世界各地的企業和國家都有貿易往來。而銀行通常在這些交易過程中，扮演著中間人的角色。

代表全球銀行業的國際金融協會（IIF）警告，嚴厲的經濟制裁若造成銀行不得不停止處理進出俄羅斯的貨物和服務貿易支付，可能打亂全球貿易流動。

IIF代理首席經濟學家Elina Ribakova受訪時說：「問題不只是金融市場會立即受到衝擊，而且，短期內，也幾乎不可能把俄羅斯踢出（全球貿易）。」他警告，傳染效應可能擴散。

舉例來說，如果某家美國企業想用存在美國某銀行帳戶的錢，來付款給俄羅斯肥料公司，而賣方銀行帳戶不巧是遭到制裁的俄羅斯銀行，那麼美國這家銀行就無法處理這筆支付款項。

制裁也可能導致俄羅斯出口大宗的商品（包括石油、天然氣、肥料和鈀）價格暴漲，加劇全球經濟動盪。這些商品的進口大國將面臨通膨竄升的衝擊，在全球經濟正勉力從新冠肺炎疫情復甦之際，又承受重大打擊。

西方銀行在俄曝險已降低

另一方面，自2014年克里米亞危機爆發以來，俄羅斯的外債逐漸縮減，與其他先進經濟體的關係也漸行漸遠，所以今日西方強權即使設法斬斷俄羅斯與全球金融體系的聯繫，對俄國經濟的打擊已不若昔日那麼強。凱投宏觀（ Capital Economics）經濟學家預測，西方最可能祭出的制裁措施，可能只導致俄國國內生產毛額（GDP）折損1%。

俄羅斯經濟長久來主要倚重國內放款機構，國內銀行在2014制裁後扮演的角色更吃重。相形之下，外國放款機構持有的資產總值在俄羅斯銀行業的占比僅6.3%，而Raiffeisen Bank和UniCredit Bank等歐洲銀行又占其中的大部分。IIF的數據顯示，美系銀行的占比則不到1%。

因此，制裁幾家俄國銀行可能抑制俄羅斯成長，但不至於導致銀行業系統性危機蔓延全球。

若把俄銀逐出Swfit茲事體大

然而，萬一西方制裁嚴厲到試圖把俄羅斯大銀行逐出「Swift」（環球銀行金融電信協會），將重創這個全球金融系統，可能導致對手服務壯大。Swift把遍布全球逾200國的1.1萬家金融機構連結起來，透過這套比利時的傳訊系統交換訊息、完成在世界各地匯款交易。

拜登政府表示，目前無意把俄羅斯踢出Swift。但知情銀行主管透露，近幾周來，美國官員定期與銀行業者會商，萬一對俄制裁範圍擴大，金融業如何對因應支付金流可能受衝擊預做準備，並把對金融市場動盪降到最低。

顧問公司Oliver Wyman合夥人Daniel Tannebaum說：「全球各大金融機構，此刻正密切關注此事。」他表示，儘管金融公司如今在俄國曝險已比2014年減少，但新制裁限制金融交易的衝擊更重大。他說，克里米亞相關制裁主要限制對部分俄國產業承作新融資，但並未完全攔阻所有交易。

銀行慎防俄羅斯網攻

俄烏衝突不僅掀起金融市場動盪，對全球金融體系也帶來另一大威脅：俄羅斯以網路攻擊反擊西方制裁。位於美國的銀行已提高警戒，防範俄國網攻威脅。