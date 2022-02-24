臉書開放短影音 力拚TikTok

Meta將短影音功能「Reels」開放給全球臉書用戶使用，加大力道對抗短影音平台TikTok。（路透資料照片）

臉書 母公司Meta 22日宣布，將短影音功能「Reels」開放給全球臉書用戶使用，並擴大創作者獎勵方案、試行新廣告功能，以加大力道對抗短影音平台TikTok（抖音國際版），拉攏更多年輕族群。

Reels先前僅限Meta旗下照片社群 平台Instagram的全球用戶，以及美國、加拿大及墨西哥 臉書用戶使用，如今擴大在全球150多國的臉書平台上提供服務，用戶可以在臉書及IG上同步發布Reels創作內容。

Meta也宣布，臉書將開放美加及墨西哥的創作者率先試用Reels覆蓋式廣告功能，包括在Reels影片下方插入半透明橫幅廣告，或在螢幕上任何地方張貼廣告，以獲得廣告分潤。該公司補充說，未來幾周將把這些服務擴大至更多國家，且很快將推出覆蓋全螢幕的廣告功能。

Meta也對更多國家的內容創作者提供獎勵方案，符合條件的創作者可依據觀看其內容的人數，每月賺取高達35000美元的獎金。

此舉旨在幫助Meta與TikTok比拚。Meta表示，當前用戶使用臉書的半數時間都在觀看影片，而Reels是旗下社群平台成長最快的內容產品。這已促使臉書將Reels視為拉攏年輕用戶的關鍵優先業務。

Meta近期繳出令人失望的財報成績，本季營收成長料將放緩，且蘋果去年開始限制廣告追蹤，導致Meta今年損失約100億美元，拖累市值蒸發超過3000億美元。