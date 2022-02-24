川普社群平台 2天吸粉17萬

美國前總統川普 推出的社群媒體 平台Truth Social日前上線，22日就登上蘋果App Store下載排行冠軍，讓背後空殼公司數位世界收購公司（DWAC）股價當天飆漲約10%，反映散戶投資人熱情捧場。

研究公司Apptopia說，自20日推出以來，Truth Social已獲下載17萬次，在22日早晨躍為App Store免費App下載榜榜首。

這款App上線象徵著川普重返社群媒體，去年1月美國國會山莊遭川普支持者攻占後，川普的社群媒體帳號就陸續遭推特、臉書和Google封殺。

DWAC股價22日收盤躍漲10.2%至92.9美元，是四個月來最高，盤中漲幅還一度達到17.5%，成交量是前一周的四倍多。這家特殊目的收購公司（SPAC）22日與川普媒體與科技集團（TMTG）合併，讓後者借殼上市。TMTG就是Truth Social平台背後的新創公司。

同日，推特、臉書母公司Meta Platforms兩大社群平台的股價雙雙下跌，推特甚至跌逾4%，比大盤指數還慘。

投資人熱烈支持DWAC，與美國整體SPAC市場熱潮減退形成對比，凸顯川普死忠支持者買股力挺，其他投資人也順勢搭上這班獲利列車。這檔股票也在用戶以投資人為主的社群媒體網站stocktwits.com引起熱烈討論，顯示散戶興趣濃厚。

Bright Trading主管狄克說：「這是網路吹捧驅動，散戶主導的狂熱能否持久，令人懷疑。」他表示，從基本面來看，現在下斷語還言之過早，「川普擁有大批追隨者，可能尾隨他從傳統社群媒體移到此平台…但也要看這個App有多好」。

川普之前在各大社群平台共吸引約1.5億粉絲追隨，包括臉書3,500萬人、推特8,800萬人，成為社群媒體上最受關注的國家領袖。但川普帳號遭禁用，他又常在造勢場合痛批言論檢查，已激起粉絲群起化憤怒為支持力量。