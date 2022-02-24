韓推高利儲蓄帳戶 逾200萬人搶申請

南韓 政府推出由政府預算 支持、年利率高達10%的儲蓄 帳戶，吸引大批19至34歲的年輕民眾開戶，截至23日已有將近200萬人申請。

南韓先驅報報導，這個名為「青年希望儲蓄產品」計畫，是專門設計給年收入不超過3600萬韓元（30100美元），且年齡在19至34歲年輕民眾的產品。申請者開設帳戶之後，需在兩年內每月存入50萬韓元，每年的報酬率高達10%。

這款產品21日起推出，符合資格的民眾可在3月4日前向國民、新韓、韓亞、友利和農協等銀行等主要商業銀行申請。由於申請狀況過於踴躍，這項計畫的相關應用程式一度癱瘓。

南韓政府由國家預算中撥發456億韓元，支持這個高獲利儲蓄帳戶計畫。南韓金融機構原先認為年輕民眾未必對這項服務有興趣，設定的申請名額上限為38萬名，甚至還舉辦發放平板電腦、智慧手機等獎品的活動。不過，由於申請狀況極為踴躍，當局決定改變計畫，凡是19至34歲、符合資格民眾均可申請。

南韓總統文在寅在內閣會議上表示，由於申請人數遠高於預期，政府決定大幅擴張計畫，讓所有有需要的人都可申請。南韓金融服務委員會表示，銀行本周將繼續接受申請，當局並將在3月4日後，檢討是否繼續實施這項計畫。