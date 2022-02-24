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槓上Meta Sony推新VR

編譯王巧文／綜合報導
PS VR2的線條圓潤流暢，採黑白配色。(取材自Sony官網)
PS VR2的線條圓潤流暢，採黑白配色。(取材自Sony官網)

Sony公司22日發表新一代虛擬實境（VR）頭戴式裝置「PlayStation VR2」（右圖，取材自Sony官網），與Meta的Oculus Quest 2互別苗頭，凸顯VR裝置市場競爭持續升溫。

CNBC報導，PS VR2的線條圓潤流暢，附有兩具用於VR導航的控制器。PS VR2將新增鏡頭調整轉盤，以便使用者調整鏡頭間距來優化視野，機身設計上也比前一代更輕巧，並搭載4K HDR技術，內向外鏡頭追蹤功能也將升級。Sony尚未公布定價，競爭對手Meta的Oculus Quest 2售價是299美元。

依據Sony發表的圖像，PS VR2採黑白配色，與Oculus Quest 2類似。不過，PS VR2須搭配PS遊戲主機使用，但Oculus Quest 2連線到電腦。Meta已宣布今年將投資100億美元，把重心轉向「元宇宙」，希望吸引用戶使用其頭戴式裝置在元宇宙虛擬世界中工作、玩樂。相較之下，Sony等公司吸引的對象，可能是遊戲玩家；這些玩家希望能把原本已購買的主機遊戲順暢地連結到VR世界。

Sony平台規畫與管理副總裁西野秀明說，公司的目標是打造一款讓玩家沉浸在遊戲世界時，幾乎忘記正在使用頭盔或控制器。

VR 元宇宙 投資

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