越南油荒 擬釋1億公升儲備油

越南汽油荒進入第二個月，全國數百個零售點被迫停售汽油。（路透）

越南 汽油荒進入第二個月，全國數百個零售點被迫停售汽油，總理范明政已下令調查市況，政府並計畫釋出汽油儲備應急，預計標售1億公升（2640萬加侖）。

已執行一輪檢查的越南貿易部表示，全國近300個零售點已停售油品，理由包括批發商和配銷商供應不足、員工感染新冠肺炎等。當地媒體發布的照片顯示，加油站紛紛關門暫停營業，並掛出告示牌說明汽油已售罄。

越南規模最大的宜山（Nghi Son）煉油廠1月中旬開始減產，因為財務遭遇難關，而股東對是否出資採購原油意見不合。知情人士向路透表示，宜山煉油廠恢復全能生產至少要到4月底，比貿易部先前宣布的3月中延後。該煉油廠日產量20萬桶，通常可滿足全國三分之一需求量，但目前產能只開出55%至60%。宜山煉油廠21日遭遇斷電，部分設施停擺，使汽油短缺情況更惡化。

近來原油價 格漲上多年高點，連帶拉高汽油和柴油價格，加重企業成本負擔，也助長通膨壓力，給世界各國帶來棘手的挑戰。

范明政已指示財政部 和貿易部提出一套方案，以調整對汽油和其他油品徵收的環保稅，同時也對汽油供應商、配銷商和零售商展開調查，打擊囤貨和其他違規行為。貿易部計畫標售1.02億公升的RON-92汽油，起價約14058越南盾（62美分）。

該部並向企業和消費者信心喊話，強調會確保汽油國內供應充足，並指出貿易商已擴大進口燃料，其他煉油廠也紛紛提高產量。