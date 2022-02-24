我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

紐國抗通膨 半年升息三次

編譯林聰毅、洪啟原／綜合報導
紐西蘭央行六個月內第三度升息。(路透資料照片)
紐西蘭央行六個月內第三度升息。(路透資料照片)

紐西蘭央行（RBNZ）一如預期宣布升息1碼，為六個月內第三度升息，並暗示採取更多措施抑制通膨，包括7月將縮減購債規模。

紐國央行貨幣決策委員會23日宣布，將官方現金利率（OCR）調升1碼（25個基點）至1%，符合多數經濟學家預期。彭博資訊訪調20位經濟學家中，有18位預估紐國央行升息1碼，二位預估升息2碼。

紐國央行並表示，升息幅度將需比先前預期更高，才能抑制通膨。這是紐國央行去年10月以來第三度升息，包括去年第4季的兩次以及2月這一次。紐國央行宣布升息，帶動紐元走高，盤中報1紐元兌0.6768美元，高於之前的0.6741美元。

紐國是率先升息的先進經濟體之一，隨著全球通膨壓力逐漸加大，世界各主要國家的央行決策官員紛紛調高利率，英國央行於2月初升息，亞洲的南韓已三度升息，且暗示還會再升。美國聯準會（Fed）3月一舉升息2碼的傳聞正甚囂塵上。

紐西蘭央行決策官員說，曾考慮這次是否一口氣升息2碼。選擇調升25個基點的決定是非常適當的，「若有必要，委員會願意在未來幾季加大調升OCR的幅度」。

據央行發布的最新預測，官方現金利率將在未來12個月升至2.5%，並在2023年進一步升至3.25%的高峰，高於該行上次預估的2.5%。

紐國央行並表示，將開始縮減因實施量化寬鬆（QE）計畫而不斷膨脹的資產負債表，7月將開始減少根據其大規模資產收購計畫的債券持有量，每年度賣給財政部50億紐元（34 億美元）。 此外，當債券到期時，不會再將債券收益拿來投資。

央行在會議紀錄中說：「考量到經濟成長和就業的中期前景，以及通膨的上揚風險，貨幣決策委員會同意未來將進一步取消貨幣政策刺激措施。」

紐國上季的通膨年增5.9%，增速為逾31年來最強，央行預測將在今年初攀抵6.6%後才會逐漸回落，直到2023年中才會回到央行的目標區間1%-3%。

央行 升息 利率

上一則

崩跌20%的熊市來了？那斯達克指數今開盤恐陷空頭

下一則

川普社群平台 2天吸粉17萬

延伸閱讀

與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

薪資難追通膨 亞洲消費者叫苦

薪資難追通膨 亞洲消費者叫苦
俄烏震波 衝擊全球6大市場

俄烏震波 衝擊全球6大市場
Fed想要消弭通膨 專家波札建議：美股應全面崩盤

Fed想要消弭通膨 專家波札建議：美股應全面崩盤

熱門新聞

俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式。（本報資料照片）

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

2022-02-21 15:45

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義