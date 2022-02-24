紐國抗通膨 半年升息三次

紐西蘭央行六個月內第三度升息。(路透資料照片)

紐西蘭央行 （RBNZ）一如預期宣布升息 1碼，為六個月內第三度升息，並暗示採取更多措施抑制通膨，包括7月將縮減購債規模。

紐國央行貨幣決策委員會23日宣布，將官方現金利率 （OCR）調升1碼（25個基點）至1%，符合多數經濟學家預期。彭博資訊訪調20位經濟學家中，有18位預估紐國央行升息1碼，二位預估升息2碼。

紐國央行並表示，升息幅度將需比先前預期更高，才能抑制通膨。這是紐國央行去年10月以來第三度升息，包括去年第4季的兩次以及2月這一次。紐國央行宣布升息，帶動紐元走高，盤中報1紐元兌0.6768美元，高於之前的0.6741美元。

紐國是率先升息的先進經濟體之一，隨著全球通膨壓力逐漸加大，世界各主要國家的央行決策官員紛紛調高利率，英國央行於2月初升息，亞洲的南韓已三度升息，且暗示還會再升。美國聯準會（Fed）3月一舉升息2碼的傳聞正甚囂塵上。

紐西蘭央行決策官員說，曾考慮這次是否一口氣升息2碼。選擇調升25個基點的決定是非常適當的，「若有必要，委員會願意在未來幾季加大調升OCR的幅度」。

據央行發布的最新預測，官方現金利率將在未來12個月升至2.5%，並在2023年進一步升至3.25%的高峰，高於該行上次預估的2.5%。

紐國央行並表示，將開始縮減因實施量化寬鬆（QE）計畫而不斷膨脹的資產負債表，7月將開始減少根據其大規模資產收購計畫的債券持有量，每年度賣給財政部50億紐元（34 億美元）。 此外，當債券到期時，不會再將債券收益拿來投資。

央行在會議紀錄中說：「考量到經濟成長和就業的中期前景，以及通膨的上揚風險，貨幣決策委員會同意未來將進一步取消貨幣政策刺激措施。」

紐國上季的通膨年增5.9%，增速為逾31年來最強，央行預測將在今年初攀抵6.6%後才會逐漸回落，直到2023年中才會回到央行的目標區間1%-3%。