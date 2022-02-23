多國宣布制裁俄羅斯 對經濟的傷害有多大？

在俄羅斯總統普亭（見圖）承認烏克蘭東部兩個地區獨立後，美國、英國及歐盟宣布制裁。華爾街日報說，莫斯科已採取強化財政、增加外匯存底及減少外債等措施，以緩和制裁措施的衝擊。美聯社

2014年俄羅斯 吞併克里米亞時，歐盟、美國等國對莫斯科採取懲罰性經濟措施。此後，俄羅斯個人和組織因干預外國選舉、網路攻擊和其他行動而受到制裁。

如今，在莫斯科承認烏克蘭東部的兩個地區獨立後，俄國 軍隊湧入烏東，美國、英國和歐盟已宣布制裁，並表示可能會祭出更多制裁，初步措施包括針對俄羅斯的銀行、個別高層官員和主權債務。

華爾街日報報導，俄羅斯已採取措施以緩衝制裁可能帶來的經濟打擊，包括削減預算、增加了外匯存底，並尋求使其貿易組合多元化，以減少對歐盟出口收入的依賴。

在貿易方面，俄國的大部分出口收入來自石油、天然氣 和煤炭等礦產品，這種依賴使能源出口成為具吸引力的制裁目標。歐盟三分之一以上的天然氣進口仰賴俄羅斯。 截至今年1月，美國和歐洲並未考量對俄羅斯石油和天然氣出口實施制裁，因為擔心此舉可能推升歐洲原已高漲的能源成本。 然而，為了因應對本周的入侵，德國22日宣布將停止開通可增加俄國天然氣輸德的北溪2號（Nord Stream 2）管線計畫。

儘管歐盟仍是俄國最大的貿易夥伴，但俄國一直在致力於貿易多元化，擴大與中國大陸的關係。 包括在2019年開通一條通往該國的主要天然氣管道。此後，中國大陸對俄國天然氣的出口持續增加，但與其他大買家相比仍顯得小巫見大巫。

拜登政府還在考量禁止出口使用美製設備、軟體或技術的微電子產品。 這些限制措施可能會削弱俄羅斯在航太、人工智慧和其他高科技領域取得進展的能力。

在預算與債務方面，莫斯科一直在努力強化其財政，這有助於在遭受制裁時緩衝經濟並為政府提供資金。俄國實行保守的財政政策，並削減積欠美國及其歐洲盟國等其他國家的債務。

在外匯存底方面，自2014年烏克蘭危機以來，俄國一直利用石油和天然氣收入來增加黃金和外匯存底。 一旦制裁導致盧布崩跌，莫斯科當局可利用這些資金來幫助支撐盧布，或者協助支付政府支出。

自美國和其他國家因2014年吞併克里米亞而對俄國實施制裁以來，莫斯科有時間重組其經濟，以使其更能抵抗影響深遠的懲罰性措施，因此制裁最終能否奏效，仍是未定之數。