南韓救經濟 大選前預算猛加碼

南韓 國會21日通過規模16.9兆韓元（約142億美元）的追加預算 案，力圖在選前挽救遭遇最大新冠疫情 感染潮重創的各產業景氣。南韓總統大選即將在3月登場，選舉陷入膠著，執政黨與在野黨人選都有可能出線，這筆追加預算不無為選舉鋪路之意，「要八毛給一塊」。

這筆追加預算案的規模原本規劃是14兆韓元，最終被加碼成為16.9兆韓元，部分反映南韓新冠肺炎疫情正在急速惡化的嚴峻局面。僅在一個月前，人口近5200萬人的南韓，每日染疫新增人數還能控制在數千人之譜，但上周已一路飆上每日逾10萬人，宛如歐美國家在新冠疫情初期的指數型大爆發，染疫人數太多已經迫使公衛單位放棄追蹤疫調。

今年這波南韓感染潮使醫療體系難以負荷，南韓政府被迫祭出嚴格的防疫管制措施，使商家、民間企業承受到兩年疫情來前所未見壓力，很可能衝擊南韓第一季經濟表現。

這項追加預算案包括將提供超過300萬家小企業與自營工作者紓困金，每戶可拿到300萬韓元，最快本月底發放，預算案還編列1.3兆韓元的支出，給咖啡廳、餐館、旅館等受到疫情衝擊的業者。

當局也撥出超過1.3兆韓元的資金，提供自行快篩組給600萬名身體較脆弱的民眾，另以7000億韓元支持藝術家和從事其他特殊職業者。

在兩年多的新冠疫情中，文在寅政府總共祭出七次緊急防疫救市預算案，使南韓負債占國內生產毛額（GDP）的比率，已從文在寅上台時的36%，增至目前的50.1%。