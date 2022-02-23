俄烏爆衝突 四大產業恐斷鏈

俄羅斯進軍烏克蘭，引發西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，美歐制裁措施可能阻斷相關原料出口，引發製造業的斷鏈危機。（路透）

俄羅斯 進軍烏克蘭，引發西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，但俄國 坐擁豐富天然資源，是鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國，牽動半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機 等四大產業供應，美歐的制裁措施可能阻斷相關原料出口，引發製造業的斷鏈危機。

即便制裁沒有預期嚴厲，這些金屬行情近來大漲，也將增添製造商的成本壓力，由於這些原物料終端應用涵蓋全球民生消費、基礎建設等重大領域，其成本上揚，恐引爆後續一連串產品漲價效應，使得近來全球關注的通膨問題更趨嚴重。

從俄羅斯的各種商品全球供應占比，可看出該國在原料的莫大影響力。俄國的鎳出口占全球49%、鈀金占42%、鋁占26%、白金占13%、鋼鐵占7%和銅占4%。鎳用於製造不銹鋼、電動車；鈀金用於汽車觸媒轉換器、手機、感測器、記憶體、電極、甚至牙科填充物。美國35%的鈀金來自俄羅斯，許多用於半導體後段封裝環節。

荷蘭合作銀行警告，俄掌控全球近半數用於廚具、手機、醫療設備、運輸、建築和電力的鎳出口，還有近半數用於觸媒轉化器、電極和電子產品的鈀金出口，及全球四分之一用於汽車、建築、機械和包裝的鋁出口。

俄烏衝突升高、俄國遭制裁的前景已帶動基本金屬行情22日盤中強漲，倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨升3.1%至歷史新高，報每噸25,095美元，鋁期貨也一度漲3.1%至每噸3,380美元，逼近歷史新高。鈀金期貨22日盤中漲2.9%，每英兩2,404.5美元。

分析師指出，由於美歐的制裁可能會瞄準俄國原料出口這個痛點，因此鋁、鎳價格從近期到中期都看俏。

此外，氦、氖、氬、氪和氙和鈧等氣體和稀有金屬也來自俄烏地區；這些氣體是半導體曝光、蝕刻製程的關鍵材料，可能使半導體業再受缺料影響。Techcet推估，美國半導體等級的氖供應，超過90%來自烏克蘭。