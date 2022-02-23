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折疊iPhone問世要再等等

財經新聞組／綜合報導
研究機構DSCC爆料，蘋果折疊iPhone可能推遲到2025年問世。（路透)
研究機構DSCC爆料，蘋果折疊iPhone可能推遲到2025年問世。（路透)

研究機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）分析師羅斯（Ross Young）表示，蘋果可能將折疊iPhone推遲到2025年問世，也正探索研發全螢幕可折疊的MacBook筆電。

羅斯表示，傳聞已久的蘋果折疊iPhone已經推遲到2025年，與先前業界預測在2023年或2024年推出的時間明顯延遲，且是在與供應鏈消息人士討論後發生的，意味著蘋果不急於進入可折疊手機市場。

在消費性電子產品市場，蘋果向來特立獨行又引領風潮。就像對折疊iPhone產品，蘋果主要考量是使用者體驗與美感，折疊的OLED螢幕展開後，螢幕會出現一道折痕，業界認為「螢幕上面有一條線」是蘋果無法接受的「瑕疵」，尺寸較大的筆電螢幕比較不會有這種狀況，也因此市場預期蘋果折疊筆電會比手機還要更快推出。

市場傳出，蘋果的折疊筆電發表時間會在2025年之後，依照過往蘋果研發時間來看，可望在2026年或2027年看到蘋果折疊筆電問世，將為筆電產業帶來全新且巨大的變化。市場傳出蘋果與供應商討論螢幕尺寸約為20吋的折疊筆電。

法人認為，蘋果不會只滿足於目前的智慧手機市場，未來勢必會跨足折疊手機，外界也持續關注蘋果切入市場的時間點、產品差異性，及最重要的終端價格。

智慧手機的硬體設計到了天花板，前幾年業界認為折疊手機是品牌廠設計的突破口，更將大幅改變十餘年來手機的樣貌。多家業者都投入研發柔性顯示面板與取得專利。但因材質限制，採用OLED柔性顯示面板的折疊手機仍有問題，較常見是螢幕的亮度不均，螢幕的折痕也是目前仍難以避免的問題。

台灣供應鏈業者指出，現在的折疊螢幕材料以塑膠為主，雖然可以彎折，但仍有限度，當開合次數過多或角度過大，常會形成一定的折痕，主要是技術尚未完全成熟，要消除折痕、技術仍待突破。

LED大廠富采指出，折疊螢幕的折痕問題，技術待突破的重點在於面板廠，LED主要是提供光源，目前的Mini LED技術提供折疊螢幕的背光顯示，技術上沒太大問題。

蘋果 手機 iPhone

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