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福斯火警 燒出電動車運輸問題

編譯洪啟原／綜合報導
汽車運輸船Felicity Ace發生起火意外，引發未來該如何安全運輸電動車的問題。（路透）
汽車運輸船Felicity Ace發生起火意外，引發未來該如何安全運輸電動車的問題。（路透）

載運約4000輛福斯集團汽車、包含保時捷與賓利等名車的汽車運輸船Felicity Ace，16日發生起火意外後，火勢在上周末繼續延燒，在21日逐漸熄滅，原因可能是燒得差不多了。這是運輸電動車首見的重大火災事故之一，可能引發未來該如何安全運輸電動車的問題。

巴拿馬籍、噸位6萬噸的Felicity Ace，原定從德國開往美國，船上載著近4000艘汽車，包含1,100輛保時捷和189輛賓利，都是福斯汽車旗下品牌，16日航行至大西洋時發生起火意外，當天22名船員便撤離，但直到上周末，火勢仍未能撲滅，原因包括船上的電動車電池起火，增添滅火的複雜度，一直在大西洋接近葡萄牙屬地的亞速爾群島附近漂流。鋰電池起火無法只靠水撲滅。

路透報導，葡萄牙一名港務主管說，Felicity Ace的火勢已逐漸熄滅，可能是船上的可燃材料所剩無幾。接受委託搶救這艘運輸船的荷蘭海上救援團隊SMIT在20日表示，還不清楚船上火勢是否為電動車引起；一般認為電動車的鋰離子電池有起火疑慮。

起火原因將須花數個月才能釐清，但這是船隻載運電動車時首見的重大火警之一，可能引發未來該如何安全載運電動車的問題。

電動車 汽車 德國

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