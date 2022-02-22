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英國跑車蓮花轉型擴版圖 規劃IPO

編譯陳律安／綜合報導
英國跑車製造商蓮花集團（Lotus）尋求兩年內讓中國部門蓮花科技（Lotus Tech）掛牌上市。（路透）
英國跑車製造商蓮花集團（Lotus）尋求兩年內讓中國部門蓮花科技（Lotus Tech）掛牌上市。（路透）

英國跑車製造商蓮花集團（Lotus）尋求兩年內讓中國部門蓮花科技（Lotus Tech）掛牌上市，為衝刺電動車事業籌募資金，並擴大全球版圖，目標是在2028年前提高年銷量近60倍，達到10萬輛。

蓮花的經營權所有人中國吉利汽車集團，已展開國際路演以說服投資人和富裕客戶投資。蓮花科技正考慮最快明年初在中國上海、美國紐約或是英國倫敦舉辦首次公開發行股票（IPO）。蓮花科技發言人安德魯說，IPO的估值和規模，甚至是否要IPO都尚未確定。

蓮花集團去年把業務分拆成兩個事業體，總部在英國諾福克的公司負責生產跑車，而總部位於中國武漢的豪華車部門則計畫生產電動休旅車（SUV）。

蓮花科技正向潛在投資人說明，將如何從長年虧損的小眾英國跑車品牌，轉變成主流的豪華車品牌。蓮花跑車部門常務董事溫道爾說，董事會計畫運用籌措的資金，在2028年前全球銷量達到10萬輛（包括諾福克生產的1萬輛跑車及武漢生產的9萬輛SUV），相較於去年在英國生產的1700輛，這是爆炸性的成長。

蓮花計劃在明年啟用中國武漢的新工廠，將生產Lotus 4x4，這將是蓮花首款純電動休旅車，接下來將生產零碳排的高級主管用車，除了瞄準中國快速成長的電動車市，也會將車輛出口至英國、日本及美國等傳統市場。

吉利汽車2017年取得蓮花51%股權，迄今已挹注超過30億英鎊（約40億美元），使蓮花取得開發新車款所需的資金，得以停止生產長年來的傳統跑車產品。

蓮花目前有兩款車，分別是電動跑車Evija和最後一款燃油跑車Emira。蓮花已研發一項新平台，供三款在大陸生產的電動車型使用。

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