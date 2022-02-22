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南韓出口熱 全球需求強勁

編譯易起宇／綜合報導

初步的貿易數據顯示，南韓2月1-20日的出口增幅雖為近一年來最小，但成長趨勢不變，顯示全球需求依然強韌。與此同時，歐元區與英國2月經濟加速復甦，主因是當局鬆綁防疫限制措施，提振服務業，卻也讓消費者面臨以破紀錄速度上揚的物價。

韓國關稅廳（KCS）21日表示，2月1-20日出口額較去年同期成長13.1%至343億美元，增幅為去年3月來最小。

但在考慮到2月工作天數較少的因素後，平均每日出口額成長17.2%，增幅僅稍微縮小，整體成長趨勢大致不變，也顯示全球需求在面對新冠變種病毒Omicron的威脅下，依然展現韌性。

南韓貿易數據是全球經濟活動的風向球，因南韓製造商在各產業供應鏈中分布廣泛。

南韓本月以來的主要產品出口依然強勁，半導體出口年增18.1%，石油產品成長56%，汽車出口增加10.9%；南韓本月來整體進口則成長12.9%，導致出現16.8億美元的貿易逆差。

此外，IHS Markit於21日公布，歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）初估值躍升至55.8，為五個月高點，也遠高於市場預測的52.7。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示：「防疫限制措施鬆綁，重振了旅遊、觀光和娛樂等消費者服務的需求，也幫助緩解供應鏈瓶頸，讓歐元區經濟重拾動能。」

歐元區本月服務業PMI攀升至55.8，也是五個月來高點，製造業PMI則微幅下降至58.4。不過，歐元區企業平均收取的產品與服務價格增幅，為這項調查從2002年來開始以來最大，綜合產出價格指數攀升至62.7。

英國2月綜合PMI初估值也升至50.2，為八個月最高，製造業數據持平於57.3，服務業則攀高到60.8，但企業成本增幅也是歷來第二大，勢將增添英國央行對通膨的疑慮。不過，日本因為Omicron疫情持續擴散，促使政府加強防疫限制，2月服務業PMI初估值降至42.7，為2020年5月來最低，且遠低於象徵景氣榮枯線的50，景氣加劇萎縮；製造業PMI也降至52.9，是五個月低點。

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