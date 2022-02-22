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海運燃料成本增 運價看漲

編譯陳家齊／綜合報導
國際油價居高不下，已推升海運燃料成本。（路透）
國際油價居高不下，已推升海運燃料成本。（路透）

國際原油價格居高不下，已推升海運燃料成本，而且在歐洲等主要市場，船運用油還得跟汽油、柴油競爭煉油廠的產能，可能加重運費的漲價壓力。

彭博資訊報導，鹿特丹的海運燃料價格已經飆漲到2019年底以來的高點，今年來更已累計上漲23%。

海運燃料價格的驚人漲勢，主要是因原油價格大漲，但也有一大部分要歸因於煉油廠的「共通」產能：煉油廠生產海運輪船用油的許多原料，也能用來生產利潤更高的汽油與柴油。

當汽柴油價格飆漲，煉油廠就有挪用產能煉取汽柴油的誘因，降低了船運用油的供給。

顧問業者Wood Mackenzie煉油產業分析師威廉斯說，基於船運的主要成本就是燃油費用，船用燃料飆漲可能再推升運費，提高全球整體通膨。

威廉斯也說，2020年開始實施的國際公約，要求船運必須使用汙染較低、含硫量低於0.5%的低硫燃油，也讓供應更加緊繃。

汽車柴油市場相當發達的歐洲，汽車用柴油與這種被稱為VLSFO的低硫海運燃油爭搶產能，造成低硫燃油的漲價幅度還高過於原油漲幅。

國際海運市場費率在春節期間，暫時出現下滑趨勢，根據標普全球普氏能源資訊統計，北亞至美西的40呎標準貨櫃（FEU）費用約在9,500美元，北亞至美東的FEU費用約在10,950美元。

但分析師警告，從3月開始，貨櫃輪可能要開始大舉復運春節前趕不及從中國工廠出貨的貨物，因此目前的海運費率下跌，可能只是短暫現象。

油價 威廉 汽車

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