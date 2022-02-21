聯合國減塑 石化廠抗拒

路透的追蹤報導顯示，石化大廠已努力運作，將以防疫、貧富不均、運輸碳排量等理由反對配額減塑作法。(路透資料照片)

聯合國環境署28日將在肯亞奈洛比舉行全球減塑會議，100多國代表將尋求起草史上首份全球限塑協議，從源頭減塑，直接設定塑膠生產限額等。但路透的追蹤報導顯示，石化大廠已努力運作，將以防疫 、貧富不均、運輸碳排量等理由反對配額減塑作法。

這場會議進行到3月2日，被視為2015年巴黎氣候會議以來最重要的環境會議，雖然實際的國際限塑條約最快可能兩年後才會簽定，但這場會議將定調國際限塑條約的基調與做法。協議內容可能包含對塑膠產量設上限、成員國承諾逐步淘汰一次性使用且難以回收再利用的塑膠，並且設定目標，提高廢棄物的蒐集與回收率等。

據先前調查，目前近僅9%塑膠能進入回收體系循環利用，其餘都變成汙染海洋、大地的垃圾，或直接焚燒處理。每年有1100萬公噸塑膠垃圾流入海洋，預計到2040年還會擴增成三倍，將使珊瑚礁等脆弱生態體系面臨毀滅，有毒塑膠粒子大舉進入食物鏈。

造成嚴重汙染的主要塑膠製品是一次性的包裝，例如食品封膜、購物袋、塑膠飲料瓶等，這些塑膠占總塑膠產量的40%。

石化業者稱，疫情 凸顯醫療口罩 、手套、防護衣等塑膠製品重要性，若是大幅減少塑膠生產，石化塑膠生產鏈萎縮，未來可能失去抗疫的重要工具。美歐塑膠石化業者將遊說不要限制產量，而是繼續加強回收、廢棄物處理，並發展把塑膠轉化成燃料的科技。