美各行業變相漲價 花招百出

在成本不斷增加、通膨節節上升之際，各家企業開始透過加收新費用、縮減服務和改變包裝內容物等「變相漲價」手段，把增加的成本轉嫁給消費者，而這些手段還不見得會反映在通膨數據上。

華爾街日報報導，美國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升7.5%，為1982年2月以來最大升幅。這項指數已考量到讓消費者成本增加的一些變化，例如產品包裝尺寸縮水、飯店訂房套裝行程或買車附帶的一些費用，但卻可能無法涵蓋難以推算費用的其他方式，例如飯店只在旅客退房後才更換床單、迪士尼主題樂園 取消機場的免費接駁車、或汽車 經銷商要求客戶為車輛鍍膜。

供應鏈面臨挑戰、積壓的需求、勞動市場緊俏等因素引發通膨升溫，企業正在尋求較隱晦的方式來轉嫁成本，特別是在經濟不景氣期間的食品業，長期都採取減量不加價的策略。

隨著新車價格上漲，Automatch Consulting創辦人麥克帕蘭另指出，汽車經銷商正在搞新把戲，透過大幅調漲擋泥板、貨物防護架等汽車配件的價格來「暗渡陳倉」。

健身器材新創派樂騰（Peloton）開始向購買飛輪車和部分跑步機的客戶加收交貨與設定費，分別為250和350美元。派樂騰去年8月把原始的基本款固定式飛輪車的價格，從1895美元調降至1495美元。但加上這些費用後，總價格回升到1745美元。

奧蘭多迪士尼世界今年停止免費機場接駁車服務「神奇快車」，遊客就得自行花錢。這座迪士尼樂園去年加收多項費用，但基本票價維持在109美元。過去讓遊客免費預約搭乘遊樂設施的「快速通行」系統，如今被新系統取而代之，每日收費15美元。