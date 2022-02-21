我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

美各行業變相漲價 花招百出

編譯林奇賢／綜合報導

在成本不斷增加、通膨節節上升之際，各家企業開始透過加收新費用、縮減服務和改變包裝內容物等「變相漲價」手段，把增加的成本轉嫁給消費者，而這些手段還不見得會反映在通膨數據上。

華爾街日報報導，美國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升7.5%，為1982年2月以來最大升幅。這項指數已考量到讓消費者成本增加的一些變化，例如產品包裝尺寸縮水、飯店訂房套裝行程或買車附帶的一些費用，但卻可能無法涵蓋難以推算費用的其他方式，例如飯店只在旅客退房後才更換床單、迪士尼主題樂園取消機場的免費接駁車、或汽車經銷商要求客戶為車輛鍍膜。

供應鏈面臨挑戰、積壓的需求、勞動市場緊俏等因素引發通膨升溫，企業正在尋求較隱晦的方式來轉嫁成本，特別是在經濟不景氣期間的食品業，長期都採取減量不加價的策略。

隨著新車價格上漲，Automatch Consulting創辦人麥克帕蘭另指出，汽車經銷商正在搞新把戲，透過大幅調漲擋泥板、貨物防護架等汽車配件的價格來「暗渡陳倉」。

健身器材新創派樂騰（Peloton）開始向購買飛輪車和部分跑步機的客戶加收交貨與設定費，分別為250和350美元。派樂騰去年8月把原始的基本款固定式飛輪車的價格，從1895美元調降至1495美元。但加上這些費用後，總價格回升到1745美元。

奧蘭多迪士尼世界今年停止免費機場接駁車服務「神奇快車」，遊客就得自行花錢。這座迪士尼樂園去年加收多項費用，但基本票價維持在109美元。過去讓遊客免費預約搭乘遊樂設施的「快速通行」系統，如今被新系統取而代之，每日收費15美元。

迪士尼 汽車 主題樂園

上一則

比特幣下一波牛市 什麼時候來？可能要等到2024年底

下一則

房源趨緊俏 首次購屋更艱難

延伸閱讀

美企業變相漲價 花招百出

美企業變相漲價 花招百出
21日起洛杉磯國際機場到達層的外車道 將徹夜關閉

21日起洛杉磯國際機場到達層的外車道 將徹夜關閉
她天天開窗餵鳥吃蜜「超強羈絆」網：迪士尼公主嗎？

她天天開窗餵鳥吃蜜「超強羈絆」網：迪士尼公主嗎？
完全接種者遊迪士尼 即起室內不必戴口罩

完全接種者遊迪士尼 即起室內不必戴口罩

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
長年關注波克夏股東會的投資人，或許對「股神」巴菲特旁的投資夥伴孟格（右）有印象，特別是當巴菲特請他發言，他總說「我沒什麼要補充的」。在公眾面前寡言的他16日出席「日報」年度股東大會，並在近期接受yahoo採訪，令人得以一窺這位投資大師的想法。美聯社

股神搭檔大讚蘋果的管理 看好這家美式賣場成電商大咖

2022-02-18 11:47
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍