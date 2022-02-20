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誰是德國最大貿易夥伴？ 中國6連霸 進口成長達21%

中央社／柏林20日專電
柏林布蘭登堡門前，民眾抗議俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境；德國與中俄關係密切，中國連續第6年高居德國最大貿易伙伴。（路透）
柏林布蘭登堡門前，民眾抗議俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境；德國與中俄關係密切，中國連續第6年高居德國最大貿易伙伴。（路透）

德國官方統計，2021年德中雙邊貿易額大幅成長15.1%，使得中國連續第6年高居德國最大貿易伙伴，2021年德國對中國出現381億歐元逆差。

德國聯邦統計局（Destatis）表示，2021年德國與中國的雙邊貿易額年成長15.1%，達2450億歐元，使得中國自2016年以來，第6度蟬聯德國最重要的貿易伙伴。

德國尤其依賴從中國的進口。從2015年起，中國就是德國最大的進口來源國，2021年德國從中國進口1417億歐元的產品，成長幅度達21%，可見中國相當程度從歐盟開放的市場中受益。

貿易數據顯示，德國製造的產品最大的出口國是美國，其次才是中國和法國。德國由於對美國、法國和英國等主要貿易夥伴出現巨額順差，過去曾被國際貨幣基金（IMF）批評，2021年情況依舊未改善；相較之下，對中國貿易則出現381億歐元的逆差。

值得注意的是，自從英國決定退出歐盟以來，英國與德國這個歐盟最大經濟體的貿易額連年下滑，2021年英國從德國的第7大貿易夥伴跌到第10，創下1950年統計以來最低紀錄。

從貨品類別來看，汽車及其零件與往年一樣仍是德國出口的最大宗，其次是機械和化學產品。

德國 英國 歐盟

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