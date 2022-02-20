美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美國股市連兩周下跌，俄羅斯和烏克蘭 間戰雲密布，不僅導致美股上周五（18日）全面收黑，那斯達克綜合指數更出現「死亡交叉」型態，讓本周蒙上陰影。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

1 美股收黑 那指驚見死亡交叉

烏克蘭局勢左右美股整周盤勢。親俄的烏東政權已宣布將平民大規模遷入俄羅斯境內；拜登總統斷言，俄羅斯即將攻打烏克蘭，美方也持續施壓由外交解決爭議。

史坦普500和道瓊指數上周五均跌約0.7%，那斯達克綜合指數跌1.2%。一周下來三大指數跌1.6%到1.8%不等。費半指數上周五跌1.1%，拖累台積電ADR收跌0.4%。

那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」，2000年6月網路泡沫破滅和2008年1月全球金融危機之前，都曾出現這種走勢，形同預告市場會繼續下跌。不過，上一次2020年4月出現這個情況後那斯達克卻觸底反彈。

2 俄烏即將開戰？

俄羅斯和白俄羅斯 表示，大規模聯合軍事演習不會於2月20日按計畫結束，俄羅斯軍隊將無限期留在白俄羅斯。這消息引發了波羅的海國家對俄羅斯下一步行動的疑慮。

拜登總統周日就烏克蘭召開了國家安全委員會會議。隨著俄羅斯在烏克蘭附近集結重兵的緊張局勢升溫，在烏克蘭政府軍和俄羅斯支持的分離主義勢力分界線沿線監測停火協議的人員回報，違反停火協議的行為激增。

歐洲國家繼續敦促公民離開烏克蘭。俄羅斯一再否認計畫入侵烏克蘭，稱這種說法是宣傳和「歇斯底里」。

3 Fed核心官員喊話 3月穩步升息

聯準會（Fed）兩位核心官員表示，美國央行應以穩健的步調於3月展開升息，澆熄市場猜測升息0.5個百分點的想法。

聯準會理事且已獲提名為副主席的布蘭納德，18日在芝加哥大學布斯商學院主辦的活動上表示，下個月開會啟動「一系列的升息」是合適的做法。布蘭納德認為，由於市場已適度反映聯準會即將升息和縮減資產負債表，聯準會緊縮政策的溝通上已產生收緊刺激措施的效果。她此說似在降低市場大幅升息的預期心理。

布蘭納德的見解，可以說呼應了紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯的說法。威廉斯在新澤西市立大學主辦的場合表示，他支持聯準會下個月「穩定」由目前接近於零的水準調高利率。他說：「當今經濟強勁，通膨遠高於我們2%的長期目標，是開始穩定移步、讓利率目標區間回到較正常水準的時候。」

摩根大通預料聯準會將連續升息九次，押注緊縮加快的陣營再添一員。摩根大通經濟學家表示，聯準會可能連續九次、每次升息25個基點，以壓低通膨。

4 鎳荒 價格衝十年高點

由於俄羅斯與烏克蘭僵局未解、電動車電池需求看增，倫敦鎳價上周五衝上十年高點。花旗集團（Citigroup）認為，中國大陸預料將大幅放寬信用、鎳市供應將「極度短缺」，因而上調鎳價近期行情預測至每噸2萬6000美元。

根據彭博資訊，倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨價格18日收盤上漲1.1%至每噸2萬4144美元，為2011年8月以來最高結算價。

全球鎳庫存正處於兩年多來低點，鎳電池市場又正迅速擴大，供應勢必將更加緊俏。投資人也在關注俄羅斯和西方之間針對烏克蘭問題的僵局，美國國務卿布林肯與俄國外交部長拉夫洛夫本周將舉行會談，若緊張局勢升高，可能擾亂俄羅斯的鎳出口，加劇了鎳價的上漲風險。俄國鎳產量占全球的7%。

5 香港周日報告新增6067例確診病例

香港周日新增病例6067例，其中12例為輸入性病例。衛生署官員在新聞發布會上表示，當局將維持社交疏離措施，如果感染病例數維持高位，將考慮收緊措施。

疫情爆發令其醫院吃緊，醫療基礎設施面臨供給不足問題。另外，國泰航空將要求香港飛中國內地的乘客出示48小時內新冠核酸陰性證明。