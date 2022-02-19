天然氣輸出國家論壇20日登場 俄羅斯料缺席

俄羅斯總統普亭。 美聯社

天然氣 主要供應國明天將齊聚卡達，商討如何應對暴增的全球需求。外交官員表示，基於烏克蘭緊張情勢升高，俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）預料不會出席會議。

有11個會員國的天然氣輸出國家論壇（Gas Exporting Countries Forum）將召開年度峰會，此刻適逢烏克蘭危機，歐洲憂心俄羅斯掐斷天然氣供應，促使天然氣價格進一步攀升。

天然氣輸出國家論壇會員國包括俄羅斯、卡達、伊朗、利比亞、阿爾及利亞和奈及利亞等，佔全球已知儲量逾70%，但其他重要天然氣輸出國如澳洲與美國並未加入這個組織。

歐洲正尋找俄羅斯之外的天然氣供應替代方案，使會員國面臨日益升高的壓力。

多數會員國表示，他們目前已達到或逼近最大產量，即使面對迫切需求，也僅能在既有客戶同意的前提下，在短期內馳援歐洲。

參與會議籌備工作的外交官員表示，會員國將討論提高產量的中期方案。

一名匿名官員表示，「不過，他們的手頭很緊，幾乎沒有多餘天然氣可以供應。」

經過本月20日、21日的部長級會議後，當選後鮮少出訪的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）將參加22日的會談。

外交官員指出，儘管俄羅斯在組織中的地位相當重要，但普亭預料不會應邀出席峰會。

巴黎政治學院（Institute of Political Studies in Paris）教授、專研天然氣產業的布羅斯（Thierry Bros）分析，俄羅斯占據天然氣產業主導地位，因為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）是唯一有閒置產能的企業。

他表示，「因此普亭握有決定權，而他會在克里姆林宮操盤。」

布羅斯表示，會員國可能在峰會中重申給歐洲的訊息，即要求簽署長期合約，才能確保天然氣供應。

所有天然氣供應國都必須斥資大筆花費，才能提高產量，但過往歐盟一直排斥簽署10年、15年或20年的長期合約。不過，如今歐盟矢言轉向潔淨能源，同時又面臨烏克蘭危機，情勢與以往已大不相同。