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抗通膨 全球將爆反向匯率戰

編譯任中原／綜合外電
全球正在醞釀一場「反向匯率戰」，亞洲新興經濟體的壓力雖較輕，但可能撐不了多久。（路透）
全球正在醞釀一場「反向匯率戰」，亞洲新興經濟體的壓力雖較輕，但可能撐不了多久。（路透）

面對全球通膨升高，美國聯準會（Fed）升息在即，且許多國家抑制通膨惡化的重要性已經超越刺激經濟成長，使多國央行不惜以緊縮信用拉升本國貨幣匯率，以抑制輸入性通膨，全球正在醞釀一場「反向匯率戰」。亞洲新興經濟體的壓力雖較輕，但可能撐不了多久。

彭博資訊所編製的SHOK模型顯示，即使是美國，如果美元貿易加權匯率指數在今年第2季提高10%，將使今年第3、4季美國通膨率降低0.4個百分點；如果歐元升值10%，則歐元區通膨率降幅將更大。美、歐國家對於最近本國貨幣升值也並無不滿，與以往大異其趣。

高盛集團歐洲匯率專家柯爾指出，「主要的轉變，在於各國不再認為本國貨幣升值是不利之事」，十大工業國（G-10）央行在緊縮過程中，也會認為強勢貨幣對本身有利，這不會令人感到意外。高盛指出，由於Fed的緊縮力度可能超出預期，因此其他國家央行將同步緊縮，以避免本國貨幣貶值。匯率議題已成為本周雅加達20國集團（G20）財金首長會的主題之一。

瑞士央行總裁尤丹表示，瑞郎維持強勢，至少能讓瑞士的通膨率低於歐元區及美國。波蘭央行總裁葛拉平斯基表示，歡迎羅提（波蘭貨幣）匯率強勢，也支持緊縮貨幣政策。新加坡也於今年元月意外提高星元匯率目標區間，以對抗通膨。

至於中國，由於人民幣是今年來亞洲第二強勢貨幣，也使中國人民銀行（央行）擁有降低利率的空間，以支持經濟成長。日本的問題不在於通膨太高，而是太低，因此仍維持寬鬆貨幣政策。

亞洲新興經濟體由於外匯存底相對充裕，因此面對Fed即將緊縮信用，各國央行擁有較大的緩衝空間，能夠暫緩緊縮貨幣政策，聚焦於支持成長。但隨著先進國家央行轉向「鷹派」，因此一旦國內通膨加重，也同樣承受政策轉向的壓力。

印度央行上周維持基準利率不變，已使盧比今年來的表現在亞洲後段班，而國內通膨升高可能是迫使印度央行轉向的決定性因素。泰國元月通膨年升3.23%，超出預估。印尼對Fed升息更為敏感，可能使央行改變想法。菲律賓央行總裁迪奧克諾雖表示貨幣政策無須跟美國同步，也不急於緊縮，但此種立場可能撐不了多久。

央行 貨幣 匯率

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