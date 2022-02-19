房貸利率飆房價揚 美購屋更難

美國房貸利率衝上近三年最高水準，加上房價 勁揚，加重潛在買主的負擔，一屋難求情況將更嚴重。

房貸機構房地美（Freddie Mac）表示，在止於17日的一周，美國30年期房貸固定利率平均為3.92%，不但比前一周的3.69%進一步攀升，更是2019年5月來最高。房貸利率已連續三周上升。

房地美首席經濟學家凱特表示，房貸利率再度躍升，主要原因是通膨走高和消費者支出比預期強。他說：「隨著利率和房價上揚，房屋可得性對想要購屋者仍是重大障礙，尤其在通膨對消費者預算構成威脅的此時。」

市場普遍預期，聯準會（Fed）今年將數度升息抑制通膨，這種預期心理正推升房貸利率。與房貸利率密切連動的美國10年期公債殖利率 近來走高，17日盤旋在2%的近期高檔附近。房地產 網站Realtor.com首席經濟學家海爾指出，房價上漲加上房屋供應有限，對購屋者是雙重打擊，導致買得起的房子變少，房貸利率升高使情況更惡化。

房貸利率上揚，購屋者面臨抉擇：付更高價購屋，或找較便宜房子買。但美國許多地區已難覓得不貴的房屋，去年成屋售價中位數已大漲近20%。

全美房地產經紀人協會（NAR）說，去年第4季獨棟成屋的中間價年增14.6%，達到36萬1700美元。

許多潛在買方已打退堂鼓。抵押貸款銀行協會（MBA）的資料顯示，上周房貸申請案較前一周減少5.4%。