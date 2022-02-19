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需求殷 亞洲煉油廠提高開工率

編譯黃淑玲／綜合報導

儘管國際原油價格盤旋七年高點，但台灣的中油、台塑化等亞洲煉油業者對原油的需求依然殷切，提高開工率，希望把握油品市場榮景的良機大發利市。

彭博資訊報導，雖然原油價格上漲，但世界各地的汽柴油庫存低迷，使生產柴油與汽油的利潤暴增至接近新冠肺炎疫情前的水準。由於中國煉油出口近月來銳減，亞洲多國鬆綁防疫限制又拉抬需求，使亞洲汽柴油供應緊俏，對油品供應干擾更加敏感，這也意味著亞洲的石油需求將維持強勁。

好消息是，俄羅斯與烏克蘭緊張可望透過外交管道化解，西方與伊朗也已擬出伊朗核子協議草案，列舉出最後豁免伊朗石油制裁的步驟，可望讓伊朗重返國際油市，國際油價18日盤中應聲重挫，布蘭特原油4月期貨大跌2.5%至每桶90.62美元，西德州中級原油3月期貨也跌2.6%，報每桶89.38美元，有望減輕亞洲煉油廠的負擔。

在台灣汽油市場需求強勁，意味中油將進一步提高開工率。中油主管表示，大林廠的開工率高於90%，桃園廠也超過80%，因為需求強，所以「儘可能提高運轉率很自然」。

台灣最大煉油業者台塑化的開工率則受限於4月之前所排定的歲修，台塑化發言人林克彥表示，計劃5月提升麥寮的運轉率，「現在利潤非常好。」因為亞洲多家煉油廠第2季都排了歲修。

南韓最大煉油業者SK創新公司發言人表示，計劃提高蔚山廠第1季的平均產能利用率到85%，高於去年第4季的68%。SK創新的原油蒸餾塔雖然歲修，但一座汽油生產單位將全年運轉，因此燃料產出受影響不大。

印度的國營煉油廠也尋求擴大採購3月與4月交貨的原油，信實工業甚至延後詹姆納加園區一座煉油單位原訂於1月的歲修作業，往後推延半年，以把握高利潤商機。

Wood Mackenzie分析師指出，不受歲修影響的煉油廠都將尋求提高開工率，燃料供應從3月到4月可能維持供應吃緊。相較下，歐洲煉油廠的產能利用率受限，原因是天然氣與碳成本盤旋高點，美國煉油場的春季歲修可能壓低煉油產能。

亞洲煉油廠也殷切期盼西方與伊朗能針對核子協議達成共識，恢復進口伊朗原油。路透報導，六強與伊朗正逐漸針對恢復2015年核子協議達成共識，有望解除石油制裁。

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