精品漲聲四起 富人照樣埋單

奢侈品銷售從新冠疫情衝擊中反彈。（路透）

在通膨高漲之際，從路易威登（LVMH）到開雲等精品巨頭紛紛調高從手提包、時裝到珠寶的售價，但由於那些口袋夠深的嬌客價格再高也照買不誤，精品業買氣迄今幾乎未受影響。

華爾街 日報報導，根據伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的數據，LVMH本周調漲全球手提包價格，有些包款的漲幅甚至高達兩位數。LVMH對此不予置評。

伯恩斯坦發現，一些大受歡迎的手提包在某些市場的漲幅高達25%。在中國大陸，一個中型LV Coussin包款原本要價人民幣3萬元（4,730美元），如今漲到人民幣3.75萬元。

這是因為精品業的顧客多半是有錢人，富人能接受甚至刻意尋求高價產品，因此這些奢侈品就算漲價也不影響他們血拚的興致。相較下，主攻平民的消費品牌往往很難下定決心，把成本轉嫁給對價格敏感的消費者。

LVMH執行長阿諾特在1月法說會上表示：「我們比其他公司及集團多一個優勢，就是我們在價格方面有一定程度的靈活性，面對通膨自有應對的方法及手段」。

Gucci母公司開雲集團財務長杜普拉克斯17日表示，今年集團優先要務是延續盈利能力，漲價是選擇之一。

過去一年精品業者大發利市，原因是各國鬆綁防疫限制，使全球富人再度湧入精品門市消費，帶動奢侈品銷售從疫情 衝擊中反彈。傑富瑞金融集團分析師派克爾說，精品業今年致力保持強勁的成長勢頭，漲價是策略之一，因為大多數業者都能藉此維持利潤率，而且還不會嚇跑顧客。

派克爾預計，即使通膨飆升推高成本，全球精品業今年營收 仍將繳出年增約15%的好成績。