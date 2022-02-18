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跟進蘋果 Google擬祭隱私新規

編譯易起宇／綜合報導
Google準備採用新的隱私權措施，限制Android手機上的跨應用程式（App）追蹤。（路透）
Google準備採用新的隱私權措施，限制Android手機上的跨應用程式（App）追蹤。（路透）

繼蘋果對秘密蒐集行動裝置數據的廣告業施加限制後，Google也準備採用新的隱私權措施，限制Android手機上的跨應用程式（App）追蹤，可能加速終結過去十多年來智慧手機上的廣告行為。

Google 16日表示，有些App利用個人智慧手機的字元識別碼蒐集和分享用戶資訊，Google打算與業界廣泛合作，開發更重視隱私的替代產品。Google暫未提供新系統如何運作的細節，新措施對用戶或廣告商會產生哪些影響也仍不清楚，但Google表示，將繼續支援現有智慧手機辨別碼至少兩年，並在進行任何重大變更前發出通知。

Google宣布這項計畫的時機，適逢歐洲監管機構正加強審查數位廣告追蹤用戶的行為。安裝在智慧手機上的各種App，能與廣告科技公司分享與個人裝置有連結的一串字母和數字，讓廣告公司藉由裝置用戶的線上行為推測使用者的興趣，提振這個規模高達數千億美元的產業。

蘋果去年透過彈出式提示，讓用戶選擇是否允許App追蹤資料，限制iPhone上的追蹤行為。據App數據供應商Flurry表示，逾80%美國用戶選擇不允許追蹤，這已導致iPhone上的行動廣告價碼暴跌，Android裝置上的廣告價碼則持續上漲。

Google的決定，或使廣告商和App開發商所面臨的挑戰更加全球化。蘋果iPhone手機在美國的市占率約為50%，但全球約有85%的智慧手機使用Google的Android作業系統。

臉書母公司Meta抨擊蘋果變更隱私權政策，但對Google的計畫持不同的論調。據華爾街日報報導，蘋果的做法導致Meta市值蒸發逾3,000億美元，Meta預估今年將因此損失100億美元營收。

然而，Meta廣告生態系副總裁布赫海姆表示：「我們樂見Google對保護隱私權的個人化廣告提出長期、合作性的計畫，期盼繼續與Google和廣告生態系合作，加強保護隱私權的技術。」

知情人士表示，Meta較不擔心Google的計畫，是基於兩大理由：第一是Google準備以較長的時程實施這項計劃，第二則是Google準備廣泛合作。臉書已為目標式廣告行為辯護，聲稱用戶對與自己有關的廣告很滿意。

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