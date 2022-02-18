成長31% Gucci上季銷售勁揚

Gucci上季財報亮眼，讓集團獲得喘息。(路透資料照片)

法國精品業者開雲集團（Kering）上季銷售額大幅成長，超越新冠疫情 前的水準，主因行銷投資 及100周年慶祝活動拉抬旗下最大品牌Gucci的買氣。開雲股價17日盤中勁揚6.6%。

開雲17日公布，截至12月底的第4季，Gucci的同店銷售勁揚31.6%，達到3.07億歐元（34.9億美元），增幅不僅遠高於市場預估的17％，也優於2019年同期的成長18％。

Gucci上季財報亮眼，讓開雲集團獲得喘息。此外，開雲也受惠於旗下時裝品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）上季營收 年比激增47%。

Gucci為開雲集團貢獻六成營收以及近七成獲利，這個品牌的強勁表現，扶助開雲集團上季總銷售額年增31.9%至54.1億歐元（614億美元），全年營收年增35%至176.5億歐元，全年淨利達31.8億歐元。

Gucci上季大放異彩，主因去年9月舉辦創立100周年紀念活動，推出Aria系列收藏品，成功創造話題及買氣，而由美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）主演的傳記電影「Gucci：豪門謀殺案」，也助長了品牌的聲量。

開雲財報出色，反映奢華商品的銷售正從疫情衝擊中反彈。隨著各國鬆綁防疫限制，世界各地富人已再度湧入精品門市消費。開雲的勁敵路易威登（LVMH）上月公布，拜路易威登（LV）包包和Tiffany戒指需求激增所賜，去年營收創下新高。

開雲執行長皮諾表示，有信心將在今年和未來幾年延續成長勢頭。近來香奈兒（Chanel）等精品巨頭以通膨壓力為由，調漲商品價格，引發分析師對精品業者定價能力的關注。開雲財務長杜普拉克斯表示，今年Gucci將進行更多漲價行動。