我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

成長31% Gucci上季銷售勁揚

編譯王巧文／綜合報導
Gucci上季財報亮眼，讓集團獲得喘息。(路透資料照片)
Gucci上季財報亮眼，讓集團獲得喘息。(路透資料照片)

法國精品業者開雲集團（Kering）上季銷售額大幅成長，超越新冠疫情前的水準，主因行銷投資及100周年慶祝活動拉抬旗下最大品牌Gucci的買氣。開雲股價17日盤中勁揚6.6%。

開雲17日公布，截至12月底的第4季，Gucci的同店銷售勁揚31.6%，達到3.07億歐元（34.9億美元），增幅不僅遠高於市場預估的17％，也優於2019年同期的成長18％。

Gucci上季財報亮眼，讓開雲集團獲得喘息。此外，開雲也受惠於旗下時裝品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）上季營收年比激增47%。

Gucci為開雲集團貢獻六成營收以及近七成獲利，這個品牌的強勁表現，扶助開雲集團上季總銷售額年增31.9%至54.1億歐元（614億美元），全年營收年增35%至176.5億歐元，全年淨利達31.8億歐元。

Gucci上季大放異彩，主因去年9月舉辦創立100周年紀念活動，推出Aria系列收藏品，成功創造話題及買氣，而由美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）主演的傳記電影「Gucci：豪門謀殺案」，也助長了品牌的聲量。

開雲財報出色，反映奢華商品的銷售正從疫情衝擊中反彈。隨著各國鬆綁防疫限制，世界各地富人已再度湧入精品門市消費。開雲的勁敵路易威登（LVMH）上月公布，拜路易威登（LV）包包和Tiffany戒指需求激增所賜，去年營收創下新高。

開雲執行長皮諾表示，有信心將在今年和未來幾年延續成長勢頭。近來香奈兒（Chanel）等精品巨頭以通膨壓力為由，調漲商品價格，引發分析師對精品業者定價能力的關注。開雲財務長杜普拉克斯表示，今年Gucci將進行更多漲價行動。

營收 疫情 投資

上一則

瞄準開發中國家 BNT設行動疫苗廠

下一則

跟進蘋果 Google擬祭隱私新規

延伸閱讀

奧斯卡入圍名單揭曉 卡卡、庫柏、李奧納多意外出局

奧斯卡入圍名單揭曉 卡卡、庫柏、李奧納多意外出局
第94屆奧斯卡遺珠多 女神卡卡、布萊德利庫柏意外出局

第94屆奧斯卡遺珠多 女神卡卡、布萊德利庫柏意外出局
肌肉猛男成為肥肚怪咖 「豪門謀殺案」嚇到艾爾帕西諾

肌肉猛男成為肥肚怪咖 「豪門謀殺案」嚇到艾爾帕西諾
涉詐欺 伊州檢測公司前員工：樣本都當垃圾丟

涉詐欺 伊州檢測公司前員工：樣本都當垃圾丟

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金